El patrimoni natural d’Almussafes continua creixent

L’Ajuntament d’Almussafes estén al carrer Major el seu pla de renaturalitzar el nucli urbà de la població. Per a això, acaba de plantar en sengles jardineres 14 arbres de la varietat ficus, concretament en el recorregut comprés entre l’església parroquial i el carrer Sant Roc. Aquesta intervenció tindrà la seua continuïtat pròximament en la resta de la via, considerada la més important de la població. La regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud, remarca una vegada més la importància d’aquesta mena d’actuacions, amb les quals s’aconsegueix “un entorn més respirable i, per tant, una millor qualitat de vida”.



Després de les intervencions realitzades recentment en les rondes de circumval·lació, l’aparcament del Cementeri Municipal i en diferents parcs, el pla de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes de portar la naturalesa al nucli urbà de la població continua avant amb l’inici d’una important intervenció amb la qual el consistori busca convertir la principal via de la localitat, l’emblemàtic carrer Major, en un espai en el qual la vegetació tinga un major protagonisme.



La primera fase d’aquesta transformació visual ha suposat la col·locació de 14 jardineres en el tram comprés entre l’església parroquial Sant Bertomeu Apòstol i el carrer Sant Roc, inclosa la mateixa plaça Major, en les quals s’han plantat 14 arbres de la varietat ficus. “Fa ja molts anys que aquesta zona va deixar d’albergar aquest tipus de vegetació i pensem que ja és hora de retornar-li l’esplendor del qual va gaudir durant diverses dècades, en les quals la naturalesa estava bastant més present que ara”, assenyala la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



Aquesta acció, que s’emmarca en un ambiciós projecte que tindrà continuïtat no sols al carrer Major sinó en altres punts de la població, “suposa una clara aposta per la salut de la ciutadania i també del planeta, atés que amb ella contribuïm a netejar l’aire absorbint diòxid de carboni i alliberant oxigen, aconseguint així un entorn més respirable i, per tant, una millor qualitat de vida”, afirma l’edil.



Pròximament, la intervenció s’anirà estenent al llarg d’aquest extens carrer, que creua la població de sud a nord, a través de noves plantacions que seguiran l’estètica utilitzada ara. “A poc a poc anirem modificant la fisonomia de l’entorn en aquesta iniciativa que ens ajudarà també a disminuir les altes temperatures que registrem a Almussafes durant els mesos d’estiu”, afig.



