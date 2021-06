El Patronat de la Festa d’Algemesí i el consell assessor acorden un programa d’actes per a la Mare de Déu la Salut

Connect on Linked in

En la reunió celebrada ahir dia 17 de juny, tots els integrants de la Festa van acordar la programació d’una sèrie d’actes entorn al 7 i 8 de setembre que possibilitaran celebrar els dies grans de la nostra ciutat sempre respectant les mesures sanitàries de seguretat.

El programa acordat alterarà la programació habitual però, permetrà a la ciutat d’Algemesí retre homenatge a la Mare de Déu de la manera més digna possible.

La novena a la Mare de Déu se celebrarà com és habitual, davant de la Capella de la Troballa i els carrers adjacents i conclourà, el dia 6 de setembre, amb la representació dels Misteris. En finalitzar la novena, el mateix dia 6, se celebrarà la tradicional Nit del Retorn a les portes de la Basílica de Sant Jaume.

El dia 7 tindrà lloc el Cant de Vespres però, enguany, se celebrarà en la plaça Major, fora de la Basílica, on hi haurà previst un altar que presidirà la celebració i cadires, a la distància corresponent, per tal que puga assistir més gent. En acabar les vespres, en la mateixa plaça, tindrà lloc el concert de la Societat Musical d’Algemesí que, cada any, es programa per a la nit del dia 6 però que enguany s’ha acordat que siga el dia 7 al finalitzar les vespres ja que, posteriorment, no podrà celebrar-se la Procesó de les Promeses.

El dia 8, també en la plaça Major i aprofitant l’altar, tindrà lloc la celebració de la Missa Major en honor a la Mare de Déu de la Salut. En finalitzar la missa es presentarà el CD de les músiques de la Festa i, cada ball oferirà a la patrona una actuació.

La Mare de Déu presidirà, des de l’altar, totes les celebracions religioses que tinguen lloc en la plaça Major els dies 7 i 8 de setembre.

Tots aquests actes aniran precedits de la inauguració de dues exposicions al Museu de la Festa. Una d’instruments de l’Escola de Tabal i Dolçaina i una altra de fotografies.

El programa, obert a possibles modificacions.

Aquest programa és el que s’enten que podria celebrar-se a hores d’ara, atés la situació en la qual es troba la pandèmia de la COVID-19. No obstant, els presents en la reunió van acordar que, en cas que les condicions sanitàries ho permeten, i després de fer una consulta a la Conselleria de Sanitat i Salut Universal, es podrà alterar en favor de poder celebrar més actes o, fins i tot, les tradicionals processons.

El Patronat s’ha emplaçat a una possible reunió al llarg del mes d’agost per tal de decidir si és o no possible alterar l’agenda prevista.