El Pavelló Cobert acull la ‘Vetlada Festes de Sueca’ de Boxa

El Pavelló Cobert de Sueca va acollir dissabte passat la “Vetlada Festes de Sueca”, organitzada pel Club Boxa Sueca, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esport de l’Ajuntament, i en la qual es va homenatjar a Óscar Vinicio ”Huracán” Núñez, mort el 20 de novembre de 2020. “La llarga inactivitat provocada per la pandèmia, ha fet d’esta vetlada una gran cita per als amants i simpatitzants de la boxa”, ha manifestat la regidora d’Esport, Celia Beltrán, qui també ha afirmat que “una vegada més, hem d’agrair el treball del Club Boxa Sueca, no sols per la seua labor, que àmpliament pot comprovar-se en els resultats dels combats, sinó per oferir Sueca com a seu dels combats preparatius per al Campionat d’Espanya (16-18 anys), agraint també la col·laboració de la Federació de Boxa de la Comunitat Valenciana”.

Des de les 18 hores, es van celebrar els combats d’esta vetlada de boxa olímpica i Boxa Amateur Clàssica (BAC), de Preselecció per al Campionat d’Espanya sub18, que van tindre com a resultat:

– CATEGORIA JÚNIOR MASCULÍ:

1r Combat – 64,500 kg (wélter) Júnior Masculí 3×2

Hodei Elmira Domínguez (CB On Guardamar) vs Kalin Granat (CB Corpore de Finestrast).

Vencedor Kalin Granat per RSC en el segon assalt.

2n Combat – 48 kg (mosca) Júnior Masculí 3×2

Luis Olmos (CB Fitness One de Benicarló) vs Daniel Iñiguez (CB Sedaví).

Venç Daniel Iñiguez per punts (decisió unànime).

3r Combat – 57 kg. (-54 kg) (gall). Júnior Masculí 3×2

José Muñoz Cortés (CB Sedaví) vs David Ortega (CB Amado Family de València).

Venç David Ortega per RSC en el tercer assalt.

4t Combat – 58 Kg (lleuger) Júnior Masculí 3×2

Alejandro Cortés (CB Barrull d’Alcoi) vs Israel Ros (CB Sáez d’Elx)

Venç Israel Ros per punts (decisió unànime).

– CATEGORIA JOVE MASCULÍ:

5é Combat – 64 Kg. (wélter) Jove Masculí 3×3

Amable Ruano (CB 12 Assalts de Gandia) vs Gyogchyan Menua (CB Ribeth Team de Mislata).

Vencedor Gyogchyan Menua per RSC en el tercer assalt.

6é Combat – 75 Kg (mitjà) Jove Masculí 3×3

Juan Ignacio Torres (CB Evolution d’Elx) vs Abdelkhaled Ennassiri Seyahi (CB Fitness One de Benicarló).

Venç Juan Ignacio Torres per punts (decisió dividida).

7é Combat – 77 kg (semipesat) Jove Masculí 3×3

Miguel Urbano (CB Santolaya d’Albacete) vs Iván Navarro (CB Antonious Pugilatus de Sueca).

Venç Miguel Urbano per punts (decisió unànime).

8é Combat – 62 kg (wélter-lleuger) Jove Masculí 3×3

Faycal Ghodbane (CB Vista Gym de Benidorm) vs Luke James Moulton (CB La Academia de Calp).

Venç Faycal Ghodbane per punts (decisió unànime).

– CATEGORIA ELIT MASCULÍ:

9é Combat – 62 kg. (wélter-lleuger) Elit Masculí 3×3

Jaume Vidal (Club de Boxa TSUBOX del Cabanyal) vs José Sáenz (Club de Boxa TSUBOX del Cabanyal).

Venç José Sáenz per punts (decisió unànime).

10é Combat – 57 kg. (lleuger) Elit Masculí 3×3

Alejandro Marín (CB Equality de Castelló) vs Víctor Quintana (Club de Boxa TSUBOX del Cabanyal).

Venç Víctor Quintana per punts (decisió dividida).

11é Combat – 70 kg. (mitjà) Elit Masculí 3×3

Razvan Gabriel Dumitrache (CB Equality de Castelló) vs Julián Klikotskyy (CB La Academia de Calp).

Venç Julián Klikotskyy per RSC en el segon assalt.

12é Combat – 69 kg. (wélter) Elit Masculí 3×3

Ismael Conde (CB La Unión de Castelló) vs Cristian Parrilla (CB Ethos de Paiporta).

Venç Ismael Conde per RSC en el tercer assalt.

– COMBATS CB SUECA:

13é Combat – 64 kg. (wélter) Jove Masculí 3×3

Álvaro Refre (Lord Boxing Port Sagunt) vs Arnau Aguado (CB Sueca).

Venç Arnau Aguado per punts (decisió dividida).

14é Combat – 69 kg. (wélter) Jove Masculí 3×3

Alan Belda (CB Boxing Friends d’Alacant) vs Álex Ruano (CB Sueca).

Venç Álex Ruano per abandó en el tercer assalt.

15é Combat – 75 kg. (mitjà) Elit Masculí 3×3

Salvador Llinares (CB La Familia d’Alacant) vs Djemali Kakulov (CB Moncada).

Venç Djemali Kakulov per punts (decisió unànime).

16é Combat – 65 kg. Elit Masculí 3×3

Daniel Leiva (Club de Boxa TSUBOX del Cabanyal) vs Alejandro Montoya (CB Sueca).

Venç Alejandro Montoya per KO en el tercer assalt.

17é Combat – 81 kg. (semipesat) Elit Masculí 3×3

Jonathan Reina (CB Boxa Friends d’Alacant) vs Slava Holvan (CB Sueca).

Venç Slava Holvan per punts (decisió unànime).

18é Combat – 81 kg. (semipesat) Elit Masculí 3×3

Santiago Catalá (CB La Salut d’Ondara) vs Kelvin Ovinna (CB Amado Family de València).

Venç Kelvin Ovinna per punts (decisió dividida).

-BOXA AMATEUR CLÀSSIC:

19é Combat – 52 kg. (mosca) BOXA AMATEUR CLÀSSIC 4×3

Alejandro Reyes (CB Barrull d’Alcoi) vs Iván Pons (CB Xàtiva-La Costera).

Venç Iván Pons per punts (decisió unànime).