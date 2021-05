El Pavelló Cobert de Burjassot serà punt de vacunació massiva a partir del dilluns 24 de maig

Print This Post

Després d’oferir les seues instal·lacions municipals per a ser punt de vacunació massiva, l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Sanitat, dirigida per Isabel Mª Mora, ha rebut la comunicació de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública que el municipi serà, des del dilluns 24 de maig en el Pavelló Cobert, punt de vacunació massiva.

“El mes de febrer passat remetíem una carta a la Consellera de Sanitat i Salut Pública, Ana Barceló, per a posar a la disposició de la Generalitat Valenciana tots els espais i instal·lacions de què disposem per a dur a terme part de la campanya de vacunació massiva a la població contra la Covid-19 i ha sigut ara quan la Conselleria, amb l’augment de l’arribada de vacunes, ens ha comunicat que també es vacunarà de manera massiva en el nostre municipi”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

“Estem contents que ja es puga situar aquest punt de vacunació en el nostre municipi ja que així els nostres ciutadans no es veuran en la necessitat de desplaçar-se fins a Paterna en l’autobús que hem habilitat per a tal fi. Ara, podran arribar al Pavelló de Burjassot en tot just uns minuts des de les seues cases”, ha remarcat el màxim representant municipal.

Des del Consistori ja s’ha començat a treballar, des de totes les àrees implicades, perquè el Pavelló Cobert reunisca totes les condicions sanitàries necessàries perquè els veïns i les veïnes del municipi puguen rebre, en molts casos ja, la seua segona dosi de la vacuna.