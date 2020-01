El pavelló del Toll i l’Alberca avança i Torrent disposarà d’un nou espai per a practicar esport

Connect on Linked in

El nou centre de rendiment esportiu en el Toll i l’Alberca de Torrent encara la seua recta final de les obres i rampell la ciutat disposarà d’un tercer espai per a practicar esport, que se suma al pavelló El Vedat i Anabel Medina. El projecte està emmarcat en les inversions financerament sostenibles que s’han pogut desenvolupar gràcies al superàvit del Consistori de 2017.



En aquests moments ja s’han estructurat les zones destinades als vestuaris, tant per als equips com per als àrbitres i, a més, s’està treballant a la sala de medicina i infermeria. Així ho ha comprovat la regidora d’Esports, Susi Ferrer, que ha visitat el futur centre. L’espai, de 1.500 m² coberts en una superfície total de 4.000 m², compta amb una pista poliesportiva, en la qual ja s’està instal·lant el presuelo per a poder afegir el paviment esportiu, “que complirà amb totes la mesures i dimensions necessàries i reglamentàries per a la pràctica d’esports com l’handbol, futbol sala, bàsquet i voleibol”, ha assenyalat Ferrer.



Amb un disseny modern, l’edifici s’integra perfectament amb el seu entorn. Es pot veure una àrea de major altura, on estarà situada la pista poliesportiva a manera de caixa opaca en la seua part superior, quedant transparent part de la planta baixa amb la finalitat d’aconseguir una il·luminació natural a peu de pista. A aquest mòdul principal s’adossa en dos dels seus costats, una àrea de menor altura, la finalitat de la qual és allotjar els espais auxiliars necessaris, com ara vestuaris, recepció, magatzems, etc.