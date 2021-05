El pavelló esportiu de Benifaió es convertirà en punt de vacunació massiva

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El pavelló esportiu municipal de Benifaió es convertirà a partir del 24 de maig, i durant els següents mesos, en el punt de vacunació massiva per als veïns de Benifaió, Almussafes i Sollana que tinguen arracada la segona dosi de la vacuna o aquells que siguen citats per a la seua primera administració.

Així ho han confirmat des del departament de Salut de la Ribera els qui ja estan treballant conjuntament amb l’ajuntament de Benifaió així com amb les localitats d’Almussafes i Sollana, per a coordinar amb temps suficient tota la logística necessària per a acollir durant els pròxims mesos la vacunació massiva.

Hui ha tingut lloc una visita a les instal·lacions per a ultimar el muntatge previ. L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz, acompanyada pels alcaldes d’Almussafes i Sollana i tècnics del departament de Salut han visitat les instal·lacions “per a anar adequant les necessitats i poder així dur a terme d’una forma òptima tot el procés de vacunació” matisa l’alcaldessa.