El paviment de la pista del Pavelló Poliesportiu d’Almussafes serà restaurat per a deixar-lo en òptimes condicions

L’Ajuntament ha adjudicat la intervenció a l’empresa Parquets Hermanos Martín, S.L. per 42.834 euros



Els treballs es desenvoluparan del 13 al 28 de desembre per a no interferir en l’activitat habitual dels clubs

La pista del Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes serà sotmesa en els pròxims dies a una intervenció per a garantir la seua qualitat. El seu ús continuat i la DANA patida en 2020 havien deixat la superfície d’aquest espai deteriorat, un problema que es resoldrà gràcies a uns treballs que ascendeixen a 42.834 euros i que es finançaran amb la indemnització aportada pel Consorci per a cobrir els danys de l’edifici. El regidor d’Esports, Pau Bosch, destaca que “aquest tipus de sòls, encara que no ho semble, és molt delicat i requereix d’un manteniment que en aquest cas, a causa de la inundació patida en la gota freda, es feia més urgent que mai”.



Abans que finalitze aquest any 2021 la pista del Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes lluirà en perfectes condicions. La DANA que va inundar bona part de la localitat al novembre de 2020 va deteriorar de manera considerable la superfície de la pista, per la qual cosa necessita ser restaurada per a atendre les necessitats dels clubs que la utilitzen habitualment. Per a això, l’Ajuntament acaba d’adjudicar els treballs a l’empresa Parquets Hermanos Martín, S.L. mitjançant un contracte menor d’obra que ascendeix a 42.834 euros i que se sufragarà íntegrament amb la indemnització aportada pel Consorci, donada la cobertura de l’asseguradora dels diferents edificis públics de l’Ajuntament.



“Aquest tipus de sòl, encara que no ho semble, és molt delicat i requereix d’un manteniment que en aquest cas, a causa de la inundació patida en la gota freda, es feia més urgent que mai. Així que tan prompte com hem pogut, hem abordat l’actuació perquè les associacions puguen desenvolupar les seues activitats de la forma més còmoda possible”, explica el regidor d’Esports, Pau Bosch.



La intervenció, que abastarà una superfície d’al voltant de 2.000 m², començarà amb la neteja de tot l’espai amb escates de diferents grans, depenent de la porositat del paviment, i continuarà amb un tractament inicial mitjançant una primera capa de vernís. Posteriorment es marcaran i pintaran les línies en el sòl, d’acord amb el reglament de cadascuna de les modalitats esportives que es practiquen en la pista per a, finalment, aplicar dues capes de vernís antilliscant apte per a la pràctica esportiva.



Una vegada conclòs el treball, es distingiran en la superfície gràcies als traços assenyalats quatre pistes de bàsquet (una central i tres transversals), una de futbol sala, una de voleibol i una de bàdminton. Així mateix, en el cercle central de la pista longitudinal es dibuixarà i pintarà el logotip de l’Ajuntament amb tres colors i el títol ‘Ajuntament d’Almussafes’. Tal com figura en el contracte, la intervenció es durà a terme en el període comprés entre els dies 13 i 28 de desembre, un termini que té com a objectiu evitar inconvenients a les entitats esportives que utilitzen la pista per als seus partits i entrenaments.