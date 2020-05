El PEC de Cabanyal- Canyamelar convertix 135.892 m² en zona verda i amplia l’espai per als vianants

Connect on Linked in

Sandra Gómez ressalta que l’objectiu és “fomentar els recorreguts per als vianants des d’una perspectiva sostenible i inclusiva”

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat les modificacions introduïdes en la nova versió del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar (PEC) que incorpora les propostes dels veïns i veïnes del barri on es guanyen 135.982 m² en espai verd i amplien l’espai per als vianants. “Volem fomentar els recorreguts a peu des d’una perspectiva sostenible i inclusiva”, ha subratllat Gómez.



Segons ha explicat, el nou PEC del Cabanyal-Canyamelar que s’aprovarà de manera provisional en el pròxim ple municipal, inclou “noves propostes dirigides a ampliar l’espai per als vianants per a garantir la seguretat del vianant i la seua accessibilitat”. Este objectiu, ha indicat que s’aconseguix mitjançant “tres vies verdes per als vianants que recorren tot el barri, incloent la remodelació del passeig marítim que el connectarà fins a la Malva-rosa”.



Els tres eixos, intermedi, interior i litoral, comptaran amb una superfície total aproximada de 135.892 m². La via de l’eix verd intermedi inclourà 54.060 m² i partirà del Parc de la Remunta, transcorrent pels carrers Tramoyeres, Los Angeles-Sant Pere, Vicente Brull i finalitzant en la Drassanes. L’eix verd interior transcorre de nord a sud i part de la UE-1 “Doctor Lluch”, seguix per l’est del camp de futbol, contínua pel PAA “Portuaris” complementant la zona verda existent, travessa la UE-2 “Mediterrani”, discorre pel PIN “Piscines” finalitzant al carrer Marcos Sopena a l’entorn de la Marina Real.



En concret, compta amb 20.924 m² de recorregut per als vianants i inclourà el parc Remunta, el qual connectarà amb les places del barri, entre elles les ja remodelades places del Rosari i de Lorenzo de la Flor. En este cas, els carrers Sant Pere i Los Angeles ja han sigut reurbanitzades, per tant les labors continuarien en eixa secció de carrer de plataforma única cap al nord, seguint pel carrer Tramoyeres i continuant també pel sud cap al Carrer Rosario.



D’altra banda, el nou eix litoral suposarà la remodelació del passeig marítim com una via naturalitzada i lineal. Comptarà amb atractius espais verds amb arbratge autòcton pensat per al passeig i goig tant de la ciutadania com dels i les visitants. Esta reforma oferirà un total de 60.908 m² de passeig, sense comptar els metres quadrats de vegetació que duplicaran aquesta superfície. Esta reforma inclourà també La Malva-rosa, encara que esta no estiga dins de l’àmbit d’actuació del pla. El redissenye del propi passeig com un espai funcional i orgànic té també com a objectius calmar el trànsit, reduir els aparcaments de vehicles en la cota de rasant, prolongar les senderes per als vianants i constituir-se com un projecte sostenible i inclusiu.



Sandra Gómez ha precisat que els tres grans eixos s’integren en el PEC “com a projectes sostenibles i inclusius”. “Sostenibles perquè en ells s’han inclòs un conjunt de mesures tendents a mitigar el canvi climàtic i l’efecte “Illa de calor”, ha exposat. “Estes mesures són la proposta de redacció d’un Pla Especial de tot el litoral que abast des de la Patacona a Pinedo i la remodelació del passeig marítim sota unes condicions específiques que regulen el gènere, tractament i condicions idònies de l’arbratge i les zones enjardinades”, ha precisat.



A més, ha assenyalat que la creació d’estos eixos “impulsa una mobilitat sostenible que fomenta els desplaçaments segurs a peu enfront dels contaminants desplaçaments en vehicle”. Igualment, ha destacat que la seua “perspectiva inclusiva és també un dels punts importants, ja que aquestes tres grans vies busca garantir l’accessibilitat universal sense perdre de vista aspectes com la identitat del barri o la perspectiva de gènere”.