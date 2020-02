El Perelló busca solucions als danys del temporal Gloria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La situació preocupa a l’Ajuntament i als ciutadans.

La platja del Perelló a la Comunitat Valenciana desapareixia per complet amb el temporal Gloria que s’emportava per davant el passeig marítim amb la passarel·la deixant a la vista tot l’entramat elèctric.

El passeig marítim, que se sustentava sobre llast, una espècie de pedra menuda, quedava completament desplaçat i trencat. Molts efectius es posaren en marxa per controlar la situació i pal·liar tots els danys, però com es troba tot a hores d’ara? Juan Botella, alcalde del Perelló ens conta com evoluciona la situació.

Una situació que no sols preocupa a l’Ajuntament sinó també a la ciutadania que espera prompte tornar a la normalitat.