El Perelló celebra aquest cap de setmana les ‘VIII Jornades Gastronòmiques’

Amb una major, més ampliada i variada oferta alimentària de qualitat, El Perelló aconsegueix situar en el mercat la millor tomaca del món.

El Perelló celebrarà aquest cap de setmana la VII Fira Gastronòmica de la tomaca del Perelló.

S’espera que milers de persones gaudisquen dels trastos, showcookings i visites guiades per l’Albufera, entre moltes altres activitats, tornen a visitar un recinte firal que abastarà la Via Sucronense i els carrers Escoles, Baró de Ruaia i Castelló.

Aquesta edició, a més, porta amb si dues grans novetats mai vistes fins ara: els tallers creatius de mà, en els quals els més joves s’ho passaran en gran dibuixant i aprenent a elaborar paper fet amb la planta de la tomaca del Perelló i actuacions musicals inèdites tant el dissabte com el diumenge.

L’evolució d’aquest certamen gastronòmic ha estat a l’alça any rere any, superant-se tant en nombre de visitants com els expositors. Presents en la Fira Gastronòmica de la tomaca del Perelló, trobarem ocellers, cervesers, artesans i una àmplia varietat de productes ecològics i gurmet.

La Fira no sols comptarà amb un gran nombre d’expositors tant locals com de tota la Comunitat Valenciana, sinó també de diversos punts d’Espanya com Càceres, Valladolid, Toledo i Cantàbria, entre altres, als qui acompanyarà el mercat artesanal valencià amb els seus estands de productes típics manufacturats.

La Tomaca del Perelló és una tomaca de qualitat que posseeix un alt contingut nutricional, el cultiu artesanal del qual li atorga tot el seu sabor.

Paral·lelament a la Fira Gastronòmica de la tomaca, El Perelló celebra també les Jornades Gastronòmiques de la tomaca del Perelló, en les quals fins a huit restaurants perelloners oferiran del 31 de maig al 16 de juny menús innovadors elaborats amb tomaca del Perelló.

La inauguració de la Fira tindrà lloc aquest divendres a les set de la vesprada i amb ella tots els presents podran gaudir de la gran oferta gastronòmica i comercial que ofereix El Perelló.