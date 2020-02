El Perelló celebra les VIII Jornades Gastronòmiques d’Arrossos d’Hivern

Connect on Linked in

Del 8 de febrer a l’1 de març, la localitat del Perelló oferirà la VIII edició de les seues Jornades Gastronòmiques d’Arrossos d’Hivern, una excel·lent oportunitat per a degustar les millors receptes de la cuina tradicional que oferiran els restaurants participants a tots els seus visitants.

“Des de l’Ajuntament, volem potenciar esta iniciativa tan interessant per als restaurants de la localitat a fi que puguen donar-se a conéixer encara més a veïns i visitants, demostrant la magnífica gastronomia de la zona, no sols a nivell de la marjal sinó també de la cuina marinera. Per això, els restaurants participants oferiran el millor que tenen, i des de l’Ajuntament, estarem donant-los suport en la difusió i promoció d’estes Jornades, perquè considerem que són una ocasió única per a provar esta rica varietat de receptes a preus molt assequibles”, ha explicat l’alcalde del Perelló, Juan Botella.

En esta edició, participaran els restaurants: Náutico, Casa Chiva, Sotavent, The Corner, Ocho Patas, Sucrer i Tu Bocata. L’arròs serà un dels productes principals en tots els seus menús, cuinat de múltiples maneres; com també ho serà una gran varietat de peix i productes de la mar. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web (elperello.es) o el perfil de Facebook de l’Ajuntament del Perelló.

“Estes Jornades suposen una excel·lent ocasió perquè ens coneguen fora de les nostres fronteres. Així que, vull animar a tots a que ens visiten i proven l’exquisida cuina mediterrània que ofereix El Perelló, a més de poder comprar en els nostres comerços especialitzats o realitzar alguna de les rutes que oferim pel Parc Natural de l’Albufera”, en paraules de l’alcalde.