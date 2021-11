El Perelló es prepara per a tornar a celebrar les Festes de la Puríssima del 3 al 8 de desembre

Print This Post

El municipi del Perelló ha entrat ja en el compte arrere per a celebrar les Festes de la Puríssima i el XXII aniversari de la declaració del municipi com a Entitat Local Menor (ELM) amb una programació festiva que arrancarà el 3 de desembre i es prolongarà fins el pròxim dia 8 de desembre.

Després del parèntesi de 2020, quan la situació sanitària impedia celebrar esdeveniments multitudinaris, El Perelló reprén amb més força que mai les seues festes patronals que arrancaran el divendres 3 de desembre amb un menjar de germanor en l’Associació del Casino.

Durant tot el cap de setmana se succeiran actuacions musicals contemporànies i tradicionals, i activitats per a totes les edats. El diumenge 5 de desembre, a les 10 del matí, s’inaugurarà el Mercat Medieval i a la vesprada, a les 20 hores, tindrà lloc el pregó de les festes i el tradicional Concert de Festes a càrrec de l’Agrupació Musical.

El dilluns 6 de desembre serà el dia dels Moros i Cristians, amb a l’entrada de les bandes de música a les 17.30 hores i de les comparses a les 18 hores. El dimarts, la cita més destacada arribarà al migdia amb el concurs d’Arròs al forn.

El dimecres 8 de desembre, dia gran les Festes de la Puríssima, la programació arranca a les 8 hores amb l’Aurora en honor a la Puríssima, seguida d’una ‘xocolatada’ organitzada per l’Associació d’Ames de casa Tyrius en el restaurant Sotavent.

A les 11.30 hores, hi haurà una missa solemne en honor a la Puríssima i, a les 13.30 hores, una mascletà a càrrec de Ricardo Caballer que conclourà amb un menjar popular a les 14 hores. Finalment, a les 19 hores, es celebrarà una solemne processó en honor a la Puríssima acompanyada per l’Agrupació Musical del Perelló.

Un castell de focs artificials en concloure la processó posarà el punt i final a aquestes esperades Festes de la Puríssima 2021 del Perelló.

A continuació, es detalla el programa d’actes dia a dia. Les entrades anticipades per a totes les activitats es podran adquirir el dia 1 de desembre entre les 18 i les 19 hores en el Centre Cultural Dr. José Antonio Gómez Marco, on se celebraran tots els actes i on es podran adquirir les localitats que queden disponibles des d’una hora abans de l’inici de cada actuació.

DIVENDRES, 3 DE DESEMBRE

14:00 h. Dinar de germanor de l’Associació del Casino de El Perelló.

23:00 h. Actuació “Tributo Musical a Mecano Eternal” Entrada 3€ fins esgotar localitats.

DISSABTE, 4 DE DESEMBRE

12:00 h. Actuació musical infantil “Canta y juega”. Entrada gratuïta fins esgotar localitats.

18:00 h. 2ª Mostra de balls i música valenciana per la Colla El Portet. Entrada 2€ fins esgotar localitats.

20:00 h. Actuació “Tributo Il Divo The 4 Stations”. Entrada 3€ fins esgotar localitats.

DIUMENGE, 5 DE DESEMBRE

10:00 h. Inauguració del Mercat Medieval.

12:00 h. Actuació musical infantil “La Princesa de Hielo”. Entrada gratuïta fins esgotar localitats.

14:30 h. Dinar de germanor a l’Associació de jubilats i pensionistes de El Perelló.

20:00 h. Pregó i Concert de festes a càrrec de l’Agrupació Musical de El perelló. Entrada 2€ fins esgotar localitats.

DILLUNS, 6 DE DESEMBRE

10:00 h. Obertura del Mercat Medieval.

12:00 h. Cine infantil per als més menuts, “Spiderman lejos de casa” .

17:30 h. Entrada de bandes de música en el desfile de Moros i Cristians.

18:00 h. Entrada de Moros i Cristians de El Perelló.

DIMARTS, 7 DE DESEMBRE

10:00 h. Obertura del Mercat Medieval.

12:00 h. Cine infantil per als més menuts. “Scooby”.

14:00 h. Concurs d’Arròs al forn a càrrec de l’Associació d’Ames de casaTyrius de El Perelló.

19:00 h. Actuació teatral “La comèdia de la vida” per Lola Moltó.

DIMECRES, 8 DE DESEMBRE

08:00 h. Aurora en honor a la Puríssima.

09:00 h. Xocolatada organitzada per l’Associació d’Ames de casa Tyrius de El Perelló al restaurant Sotavent.

10:00 h. Obertura del Mercat Medieval.

11:30 h. Missa solemne en honor a la Puríssima.

13:30 h. Mascletà a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer.

14:00 h. Dinar popular.

19:00 h. Solemne Processó en honor a la Puríssima acompanyada per l’Agrupació Musical de El Perelló i castell de focs artificials.