El Perelló ha organitzat una assemblea per conscienciar als veïns sobre les conseqüències que suposaria el projecte de la CV-500.

Més de 600 veïns i veïnes van acudir per informar-se.

El Perelló convocava al poble a l’Assemblea Informativa per a actuar contra la pacificació de la CV-500. Veïns i veïnes del Perelló, del Mareny de Barraquetes, del Perellonet, del Palmar, de la Devesa i de Sueca es reuniren per assabentar-se d’aquesta problemàtica, un mal somni per molts d’ells.

A l’assemblea es va exposar el projecte que pretén dur a terme l’Ajuntament de València i la Generalitat aprovat des del passat maig i les nefastes conseqüències que pot ocasionar per a la vida d’aquestes poblacions.

Els assistents van poder informar-se i es van conscienciar sobre el projecte. La Plataforma de Veïns continuarà lluitant per trobar-ne una solució.

Una vegada finalitzades les intervencions programades, els assistents van prendre la paraula per a mostrar el seu rebuig. Una altra de les accions que s’estan organitzant per a mostrar el rebuig al Pla, serà la marxa a peu i amb tractors pel centre de València, prevista per al pròxim 8 de novembre. Els participants ahir en l’assemblea van mostrar el seu interés a assistir.