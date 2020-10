El Perelló inaugura este dissabte el seu nou Centre Cultural

Connect on Linked in

Portarà el nom de ‘Dr José Antonio Gómez Marco’ per a honrar la memòria de l’il·lustre metge del Perelló

Este dissabte, 17 d’octubre, l’Ajuntament del Perelló inaugurarà el nou Centre Cultural que portarà el nom de ‘Dr José Antonio Gómez Marco’ en memòria del metge que va desenvolupar la seua carrera deixant el seu llegat en la memòria de moltes generacions de veïns.



El nou Centre Cultural se situa en el antic Cinema Avinguda, després d’una reforma integral que permetrà gaudir d’una sala d’actes per a cinema, teatre, concerts o altres activitats culturals i a més un espai reservat per a la escoleta infantil, la construcció de la qual es farà en 2021.



A més de la dotació de camerinos, s’uneix a les instal·lacions una sala multiús per a activitats municipals i de les associacions del Perelló.



“El Centre Cultural és una infraestructura que es feia necessària en el municipi i que era demandada pels veïns, ja que la important activitat cultural que es desenvolupa estava òrfena d’un espai concorde, a més d’un lloc on poder projectar cinema, una cosa molt demandada també”, com ha assegurat l’alcalde, Juan Botella.



La inauguració tindrà lloc este dissabte en dues sessions, reservats per a associacions i autoritats, a causa de les restriccions d’aforament marcades per les autoritats sanitàries i es farà per invitació.



En estes sesssions actuarà l’Agrupació Musical del Perelló, la Colla El Portet i com a actuació especial es pujarà a l’escenari el cantant i compositor valencià Alejandro Parreño, qui va participar en la primera edició de ‘Operación Triunfo’, amb el seu grup ‘Nómada’.



El diumenge, 18 d’octubre, hi haurà una jornada de portes obertes per a la ciutadania. Es durà a terme en grups de 10 persones per a complir amb les mesures sanitàries entre les 11 i les 14 hores, i no serà necessària reserva prèvia.