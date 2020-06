El Perelló organitza una Jornada per a promocionar els productes de la Cooperativa i impulsar el comerç local

Connect on Linked in

El Perelló acollirà una Jornada d’exposició i venda dels productes de la Cooperativa UNIPRO, entre els quals es trobarà una gran varietat de la “millor tomaca del món”. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament en col·laboració amb la pròpia Cooperativa, se celebrarà en la via Sucronense, enfront de l’edifici consistorial, en horari de 9 a 14.30 hores, i té per objectiu difondre les excel·lències dels productes de la Cooperativa a ciutadania i visitants.

Però no és l’única fi. “Al mateix temps, el que pretenem és que esta Jornada servisca també per a donar un impuls al comerç i hostaleria del Perelló, els quals s’han vist tan greument perjudicats per la crisi sanitària. Des de l’Ajuntament treballem en totes mesures possibles que ajuden a mitigar, en part, esta situació, i per això, hem decidit posar en marxa esta iniciativa que ajudarà a promocionar els productes de la Cooperativa i, al mateix temps, la qualitat i professionalitat del nostre comerç i hostaleria local”, ha assenyalat l’alcalde del Perelló, Juan Botella.

Per això, s’ha acordat que totes les compres que es realitzen durant la Jornada en els comerços i locals d’hostaleria del Perelló, superiors a 30 euros, tindran un descompte del 20% que es podrà canviar a la botiga de la Cooperativa, del 15 al 30 de juny, aportant el tíquet de compra. D’esta manera, Ajuntament, Cooperativa, comerços i hostaleria local, s’uneixen per a donar major impuls al xicotet comerç del Perelló.

L’alcalde, Juan Botella, i el regidor de Comerç, José Ferrer, han realitzat una visita a la botiga de la Cooperativa per a ultimar els detalls d’esta campanya amb el president, Vicente Villegas.

Pel que fa a la realització de la Jornada, s’ha organitzat un circuit completament segur, amb un aforament per a 130 persones, que tindrà la seua entrada pel carrer Escoles fins a recórrer els quatre expositors de la Cooperativa, amb totes les mesures de seguretat sanitària i respectant la distància social. Totes les persones que accedisquen al circuit hauran d’utilitzar obligatòriament una mascareta.