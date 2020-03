El Perelló regula la prestació de serveis de tots els seus treballadors

Connect on Linked in

Després de la publicació del Reial decret llei que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altre que no presten serveis essencials, l’Ajuntament del Perelló ha regulat la prestació dels serveis de tots els seus treballadors, l’alcalde ha declarat que “davant esta situació, hem d’actuar amb fermesa i amb molta responsabilitat per a complir la llei, garantir el funcionament de l’Ajuntament i optimitzar recursos, de tal manera que, estes hores que ara no són necessàries, puguen ser retornades a l’Administració”.

Després d’estudiar-se cada cas, l’alcalde del Perelló, mitjançant resolució d’alcaldia, ha regulat esta situació establint la prestació de serveis mínims, que es consideren essencials, a quatre funcionaris: tres dels quals es troben ja treballant de manera telemàtica i, el quart, que ho fa de manera presencial, atenent les trucades telefòniques i correus electrònics.

En altres resolucions d’alcaldia es contempla també la suspensió de contractes amb diverses empreses els serveis de les quals són considerats no essencials, en trobar-se algunes instal·lacions completament tancades; i s’han suspés parcialment uns altres, garantint els serveis mínims essencials.

Finalment, l’alcalde del Perelló ha agraït la resposta extraordinària d’empleats, polítics i ciutadania, “amb l’esperança que passe prompte esta situació i puguem tornar a la normalitat”.