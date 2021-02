El Perelló repartirà més de 208.000 euros en ajudes a empreses i persones autònomes

Print This Post

S’inclouen incentius a la compra local, ajudes directes i exempcions fiscals

L’Ajuntament del Perelló ha posat en marxa ‘El Perelló a punt’, un pla integral en el qual s’emmarquen totes les subvencions i iniciatives que l’Entitat Local Menor ha impulsat per a ajudar a empreses i persones autònomes del municipi a capejar la crisi provocada per la COVID-19. La intenció és contribuir al manteniment de l’activitat i l’ocupació i fomentar la transformació digital dels negocis locals.



Les diferents ajudes sumen un total de 208.350 euros que es destinaran íntegrament a les pimes de la localitat a través de distintes línies i programes.



El programa que suposa una major quantitat és la línia Parèntesi que, gràcies a l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló, atorgarà 61.220 euros a les empreses del municipi. També es destinarà una partida de 35.000 euros en ajudes directes per al xicotet comerç i la hostaleria, greument afectats per la crisi, i una altra de 20.000 euros en forma de subvenció a pimes i autònoms que vagen a desenvolupar projectes d’innovació digital.



A més d’aquests programes, el Consistori ha posat en marxa altres iniciatives per a incentivar la compra local i ajudar al comerç del municipi.



Entre elles, ‘El Perelló a casa’, una plataforma digital de venda online turístic-comercial per a tots els negocis locals en la qual l’Ajuntament invertirà 33.000 euros a més d’altres 3.000 en la formació digital gratuïta per a les empreses, perquè aprofiten al màxim la plataforma, i altres 5.000 euros en descomptes directes per a les primeres mil compres que es realitzen en la web.

En aquest sentit, també ha posat en marxa una iniciativa per a fomentar la compra presencial amb el projecte ‘El Perelló Val +’ al qual s’han destinat 25.000 euros en vals de compra canviables en negocis locals. Cada val costarà 20 euros, però tindrà un valor real de 40.



Finalment, en el pla ‘El Perelló a punt’, l’Ajuntament també ha inclòs l’exempció de taxes per ocupació de terrasses que consisteix en una bonificació del 100% de la taxa durant l’any 2021. Aquesta mesura suposarà un cost de 26.000 euros per a l’Ajuntament.



En total, més de 208.000 euros en un pla dissenyat per a ajudar a les empreses locals a través de tres fronts: ajudes directes, foment del consum local i reducció de la càrrega impositiva.



Des de l’Ajuntament han assenyalat la importància que té la col·laboració de tots els agents econòmics i la implicació de l’Associació de Comerciants i de l’Associació d’Hostaleria per a desenvolupar aquest paquet de mesures. En aqueix sentit, l’alcalde, Juan Botella, ha assegurat que les dues associacions han oferit la seua col·laboració al Consistori i han valorat d’una manera molt positiva el pla El Perelló a punt.



Per al primer edil resulta “imprescindible aquest pla per a ajudar als autònoms i pimes en aquesta nova realitat i al mateix temps enfortir i modernitzar als nostres comerços”.



“Es tracta d’un pla molt ambiciós que posarem en marxa amb la màxima rapidesa possible perquè la nostra economia local ressorgisca com més prompte millor”, ha declarat l’alcalde, qui ha recordat a comerç i hostaleria que poden estar segurs que el Consistori “no els deixarà sols en aquesta crisi”.