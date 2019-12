El Perelló s’endinsa en l’Edat Mitjana!

Print This Post

Ha estat un èxit total el mercat medieval que ha tingut lloc durant tres dies a la localitat!

Dins de la programació de les Festes de la Puríssima del Perelló, s’ha celebrat el tradicional mercat medieval. Un esdeveniment que anima als natius i forasters a recórrer l’ambientat poble del Perelló.



Xocolate, xurros i llepolies per als i les més dolcetes, olives i combinats per als qui els agrada el salat o també olis, sabons i essències per als amants de les olors, entre altres dels productes que es venien al mercat.

Una gran varietat de mercaderia que va ambientar el Perelló durant el cap de setmana.