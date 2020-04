El Perelló suspén la Fira de la Tomaca

Connect on Linked in

L’Ajuntament pren esta difícil decisió per la impossibilitat de celebrar-se en òptimes condicions



L’Ajuntament decideix quedar-se amb el primer lot de tomaques de la Subhasta Solidària pel mateix import que es va aconseguir l’any passat, 1.300 euros, que seran entregats per la Cooperativa UNIPRO a Càritas del Perelló



L’Ajuntament del Perelló ha pres la decisió de suspendre la IX edició de la Fira de la Tomaca prevista per al primer cap de setmana de juny. “La situació a la qual ens enfrontem fa inviable la celebració d’este esdeveniment en les condicions òptimes que tots desitjàvem”, ha assenyalat l’alcalde del Perelló, Juan Botella, després de la reunió mantinguda este matí amb el president de la Cooperativa UNIPRO, Vicente Villegas, i el regidor de Comerç, José Ferrer.

Per a la primera autoritat municipal, ha sigut una decisió difícil i molt dolorosa de prendre, per la importància que té per a l’entitat local menor i l’impacte econòmic que representa, “però, considerant les mesures restrictives que ens impedeixen la celebració d’esdeveniments que suposen aglomeracions de persones, i vetlant pel més important, que és la salut i benestar de tota la ciutadania, ens hem vist obligats a prendre esta decisió”. L’alcalde del Perelló ha explicat també que els fons que l’entitat local destina a esta celebració “es reinvertiran en plans econòmics, en els quals ja estem treballant, per a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials que la crisi sanitària pel Covid-19 està ocasionant”. Així mateix, des de l’Ajuntament s’està treballant en la possibilitat de realitzar el mes de juny, de manera coordinada amb la Cooperativa, accions per a promocionar la tomaca del Perelló.

La Cooperativa UNIPRO, per la seua banda, ha volgut també mostrar la seua solidaritat amb les persones que treballen diàriament enfrontant-se a un major risc de contagi, entregant caixes de tomaques a l’Hospital de la Ribera, Policia Local de Sueca i Guàrdia Civil, en agraïment a la seua dedicació en esta greu situació de crisi sanitària.

La subhasta del primer lot serà assumida per l’Ajuntament

D’altra banda, en la reunió d’este matí, s’ha tractat també el tema de la Subhasta Solidària del primer lot amb les millors tomaques del Perelló, esdeveniment que dóna inici a la temporada de la tomaca en l’entitat local menor i que es realitza tots els anys per estes dates. En ser impossible la seua celebració, l’Ajuntament ha decidisc quedar-se amb el primer lot, aportant la mateixa quantitat que es va recaptar l’any passat, 1.300 euros. La Cooperativa, per la seua banda, entregarà la recaptació a Càritas del Perelló. “Amb esta acció volem, a més de col·laborar amb una causa tan important com és ajudar a les famílies més desfavorides, contribuir també a millorar l’economia local, ja que esta donació es transformarà en vals de compra per a ser utilitzats en els comerços d’alimentació del Perelló. Així mateix, el lot de 50 quilos de tomaques que s’aconsegueix amb la subhasta, serà entregat igualment a Càritas”, ha explicat Juan Botella.