El Perelló tindrà Escola Infantil Municipal el pròxim curs

El projecte de l’Escola Infantil de Primer Cicle de l’Entitat Local Menor El Perelló ja ha rebut els informes favorables de la Conselleria d’Educació i de la Diputació de València i l’Ajuntament ja ha pogut licitar l’obra per un valor estimat de 214.000 euros.

L’obra s’adjudicarà a la fi d’aquest mes d’octubre i la previsió és que s’execute en un termini estimat de sis mesos. Així, el municipi tindrà la seua primera Escola Infantil Municipal, amb capacitat per a 37 xiquets i xiquetes, en el curs 2022-2023.

En concret, constarà d’una unitat de 0 a 1 anys amb huit places; una altra d’1 a 2 anys amb 13 places i una última per a xiquets de 2 a 3 anys que constarà de 16 places.

L’alcalde, Juan Botella, ha manifestat que “El Perelló es mereix tindre aquesta nova dotació de la escoleta infantil que complirà la normativa i donarà un servei a les famílies del Perelló i a les persones que treballen al nostre poble”.

Hui mateix l’alcalde ha mantingut una reunió amb l’equip del secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, després de la qual afirma que és “pràcticament segur” que l’Escola Infantil siga pública i gestionada per la Generalitat després de realizar-se els tràmits oportuns.

“Encara que s’ha retardat uns mesos pels tràmits administratius estic molt content i he de felicitar els tècnics de l’Ajuntament i a la regidora d’Educació, Natividad Aguado, per la celeritat en la tramitació de l’expedient”, ha declarat l’alcalde, qui ha recordat altres fites com la posada en marxa del Centre Cultural fa ara un any i la reconstrucció del Passeig Marítim destruït pel temporal Gloria.

“Era una promesa que vaig fer a la ciutadania que a la fi podem complir, tindre una educació infantil reglada al Perelló”, una fórmula que diferia de la proposta d’altres grups de crear “una guarderia i integrar-la en el recinte escolar”.

Per al Govern municipal, l’única opció viable era una unitat educativa reglada i complint la normativa de 0 a 3 anys: “És pel que hem lluitat i és el que hem aconseguit”.