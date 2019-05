El Perelló ultima detalls per a la seua VIII Fira Gastronòmica de la tomaca

Connect on Linked in

Amb una major, més ampliada i variada oferta alimentària de qualitat, El Perelló aconsegueix situar en el mercat la millor tomaca del món

Les “VII Jornades Gastronòmiques” i les visites guiades en barca “Seducció Ambiental en l’Albufera” se sumen als atractius del Perelló

El Perelló es prepara per a celebrar, els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny, la Fira Gastronòmica de la tomaca de El Perelló, que enguany arriba a la seua huitena edició amb expositors de la talla de 69 Brosses, guardonat amb la Medalla de Plata del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2018; Anchoas Rueda, reconeguda en la Fira de l’Anxova de Santoña amb el premi a la millor anxova del Cantàbric elaborada artesanalment; Azafrán 1994, primera marca espanyola de safrà premiada internacionalment pel seu cultiu ecològic de qualitat certificada; Formatge manxec “Ojos del Guadiana”, reconegut com el millor formatge de Castella-la Manxa, premiat 12 vegades l’any 2017 i amb quatre guardons a nivell internacional i Bodegas Xaló, diverses vegades premiat pels seus vins i misteles.

Més d’un centenar d’expositors de tota Espanya es disposaran durant el cap de setmana en un recinte firal que enguany abastarà la Via Sucronense i les calles Escoles, Baró de Ruaia i Castelló. Per allí s’espera que tornen a passar milers de persones disposades a gaudir dels tastos, showcookings i visites guiades per l’Albufera, entre moltes altres activitats, i com no, de les dues grans novetats d’aquesta edició: els tallers creatius de MÀ, en els quals els més joves s’ho passaran en gran dibuixant i aprenent a elaborar paper fet amb la planta de la tomaca del Perelló, i actuacions musicals inèdites tant el dissabte com el diumenge, que portaran amb si un concert de “Els Bonicos” el dissabte a la vesprada i la cercavila de tabal i dolçaina a càrrec de la Colla “El Portet” del Perelló el matí del diumenge 3 de juny, que repeteix enguany després de l’èxit collit durant la setena edició.

L’evolució d’aquest certamen gastronòmic ha estat a l’alça any rere any, superant- se sempre tant en nombre d’expositors com en el de visitants. El Perelló ha sabut, per tant, ‘vendre’ un dels seus principals al·licients, que no l’únic, com és la tomaca.

Cultivat en terrenys sorrencs del Parc Natural de l’Albufera, la tomaca del Perelló és una tomaca de qualitat que posseeix un alt contingut nutricional, el cultiu artesanal del qual i sostenible sumat a la intrusió marina de l’aigua de l’Albufera, li atorga tot el seu sabor i ho fa únic i molt cobejat. A més de les diferents classes d’aquesta especial tomaca, entre les quals destaca la tomaca valenciana, també conegut com el “caviar roig de l’horta mediterrània”, la Cooperativa Unió Protectora (Unipro) del Perelló també oferirà una gran varietat de productes hortofructícoles locals.

Entre els expositors presents a la Fira Gastronòmica de la tomaca es podran trobar cellers, cervesers, artesans i una àmplia varietat de productes ecològics i gurmet, entre molts altres. Enguany repeteixen grans referents gastronòmics com a Conserves Artesanes del Nispro Ruchey, els Autèntics Miguelitos de la Roda i el licor artesanal Quemaíto. Destaquen en cada edició els expositors locals, com la Carnisseria Francisco Aranda i Planters Taches, amb especial protagonisme, com no pot ser d’una altra manera, de la Cooperativa Unió Protectora del Perelló, que tornarà a oferir les seues diverses varietats de tomaca, cultivades mitjançant tècniques de producció tradicionals en els arenals del Perelló.

La Fira no solament comptarà amb un gran nombre d’expositors tant locals com de tota la Comunitat Valenciana, sinó també de diversos punts d’Espanya com Càceres, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cantàbria i Galícia, als qui acompanyarà el mercat artesanal valencià amb els seus estands de productes típics manufacturats. Sense oblidar als més xicotets, que es divertiran aprenent amb les activitats infantils sobre la tomaca del Perelló que organitza “MÀ, taller creatiu”.

La inauguració de la Fira tindrà lloc a les set de la vesprada del divendres 31 de maig, i amb ella tots els presents podran gaudir de la gran oferta gastronòmica i comercial que ofereix El Perelló.

L’horari firal serà divendres, des de les 19h a les 23h; el dissabte, des de les 10h a les 15h i des de les 17h fins a les 23h; i el diumenge, des de les 10h a les 15h i des de les 17h fins a les 21h. Durant la Fira i les Jornades Gastronòmiques, s’habilitaran zones d’aparcament no vigilat al costat del Càmping Sant Pasqual, en la carretera CV-500.

VIII JORNADES GASTRONÒMIQUES. Paral·lelament a la Fira Gastronòmica de la tomaca, El Perelló celebrarà també les Jornades Gastronòmiques de la tomaca del Perelló, que igualment compleix huit edicions. Així, fins a huit restaurants perelloners oferiran del 31 de maig al 16 de juny menús innovadors elaborats amb tomaca del Perelló. En els restaurants Casa Chiva, Nàutic, Sotavent, Casa Jerónimo, Nas de Suro, Ochopatas, The Corner i Tu Bocata, qui ho desitge podrà delectar-se amb l’excepcionalitat en sabor i qualitat de la tomaca de El Perelló gràcies als seus menús de dos entrants, plat principal i postres de 24 euros.

LA SALINITAT DE L’AIGUA, CLAU EN EL CULTIU DE LA TOMACA DEL PERELLÓ. El passat 26 d’abril es va celebrar en el major esdeveniment agroalimentari de la Comunitat Valenciana, la Mostra Proava, la setena edició de la Subhasta Solidària de la tomaca del Perelló, única subhasta a Espanya de productes agrícoles i la recaptació dels quals es destina íntegrament a Càritas Parroquials del Perelló. La Cooperativa Unipro del Perelló, a través del seu Vicepresident David Pons, va anunciar el començament de la temporada de la tomaca del Perelló, posant en valor tots els productes d’excel·lent qualitat que es continuen cultivant de manera artesanal i sostenible dins del Parc Natural de l’Albufera.

A més de la salinitat que aporta l’enclavament en el qual se situen les seues terres, i que fan únics els cultius de la Cooperativa Unipro del Perelló, el saber, l’experiència i l’afecte que posen els professionals de l’agricultura aconsegueixen un producte amb gran carnositat i sabor inigualable que sens dubte es qualifica com “la millor tomaca del món”.