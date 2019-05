El Perelló va celebrar el passat diumenge 28 d ‘abril, la seua ja tradicional Matinal Motera.

Connect on Linked in

La localitat del Perelló tornà a omplir de motor els seus carrers, amb l’edició número XVII de la seua tradicional Matinal Motera.

El passat diumenge 28 d’abril la localitat del Perelló, va acollir l’edició número XVII de la seua ja tradicional Matinal Motera, més de 1000 persones aplegades de tota la Comunitat Valenciana es van donar cita en el port de la ciutat per gaudir un any mes d’aquesta activitat organitzada per la Asociaciò Motera del Perelló



José Vendrell, que va ser president durant 9 anys de l’associació, parlava de la fantàstica acollida que va tindre aquest any la convocatòria.

Una ubicació envejable, amb el sol com a protagonista en tota la jornada, va fer que tots els assistents gaudiren d’un dia espectacular, amb eixida a la muntanya inclosa.

Una de les activitats que més públic apropa al port , es el tradicional esmorzar de llomello, amb la distinció de “super bocates “ , s’han venut més de 500 tiquets , per a provar aquesta delícia de la Ribera, esmorzar que donara forces als moters per tal d’afrontar la pujada a la muntanya després.

Un esdeveniment que reuneix moters i aficionats de tota la comunitat, que forma part del calendari moter de València, i que permet gaudir del món del motor en tota la seua essència.

Jose Vicente Sanchez, president del moto club de Benicull, parlava de la espectacularitat de l’experiènci



Sense dubte les bones sensacions que ha deixat aquesta edició, donen pas ja a preparar l’edició 2020.