El Perelló, vol ser la població més neta de la Ribera, Juga Net és la proposta de l’Ajuntament.

Juan Botella Alcalde del Perelló, i Oscar Torrado Regidor de Servicis i Esports, presenten Juga Net, la campanya amb la qual l’ajuntament vol transmetre eixe civisme a la seua població per tal de ser una localitat neta i santejada.



A més, han presentat la figura de l’Agent Cívic, la persona encarregada de donar informació de totes les mesures dutes a terme per l’ajuntament, no tindrà poder sancionador però si tindrà potestat per avisar a les autoritats competents davant les situacions incíviques recurrents.