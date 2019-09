El perruquer Paco Cháfer junt al seu equip es proclamen sub campions del món de la OMC world 2019

Print This Post

El Guadassuarenc Paco Cháfer junt al seu equip de perruquers es proclamen sub campions del món en la modalitat Low Skin Fade en la OMC World

Si parlem de la OMC Hairworld d’este 2019 ens trobem que els subcampions han sigut els espanyols, però encara ens dóna més alegria, si són valencians i si en eixe equip ens trobem a professionals de l’horta i la ribera encara ens agrada més. Paco Cháfer és membre de l’equip que ha quedat sub campió del món per equips gent Barber, en la OMC world modalitat Low Skin Fade.

La OMC Hairworld és el campionat més longevo i on més països participen simultáneament del món. A este campionat no arriben tots fa falta molt d’esforç, destressa, hores invertides per al final obtindre la recompensa.

Després de tancar la seua perruqueria Paco Cháfer es reunia amb els seus companys i entrenadors.



OMC World és el campionat que més modalitats de dins del món de la bellea agafa, des de body paint a pentinats de fantasies, i segueix endinsanse en noves modalitats com este any pròtesis capil·lars.

En la OMC World participen més de 50 països.

Tot l’equip està format per professionals valencians de diferents punts de la Comunitat Valenciana.

I és que tot esforç té la seua recompe