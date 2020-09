El personal de Creu Roja, que les seues màximes són sempre previndre accidents i salvar vides, han adaptat la seua labor en funció dels protocols enfront de la COVID-19 i de l’evolució de la pandèmia

Connect on Linked in

Creu Roja realitza 12.700 atencions a la Comunitat Valenciana una temporada de platges marcada per la pandèmia



Creu Roja ha prestat el seu servei en 50 platges del litoral de la Comunitat amb un desplegament de 300 professionals del salvament (entre socorristes aquàtics, personal sanitari, etc) que han aconseguit efectuar 485 rescats de banyistes en perill.



Creu Roja agraeix el comportament responsable de la majoria dels banyistes el que, en bona part, ha incidit en la reducció de les atencions, passant a la Comunitat Valenciana de 37.000 a 12.700.



El programa de Platges de Creu Roja ha mantingut i reforçat el seu compromís mediambiental a través de diferents intervencions, com la neteja de l’entorn i la gestió adequada dels residus, tant habituals com vinculats a la COVID-19.



El Pla de Contingència enfront del COVID-19 del Pla de Platges 2020 incloïa altres tasques dels socorristes, en alguns casos alternatives a la seua labors habituals, que s’han desenvolupat de manera coordinada amb els ajuntaments amb la finalitat de contribuir a l’ordenació de les platges, convertint-se de facto en agents de sensibilització enfront del virus.

Creu Roja ha realitzat més de 12.700 assistències en platges de la Comunitat Valenciana en les quals la Institució té presència. La major part de les assistències han sigut de caràcter sanitari que inclouen atencions per picades, esquinços, luxacions i erosions.



Però a més de les sanitàries, també destaca el nombre d’assistències socials (6.700), entre les quals es recullen activitats com el bany adaptat, que permeten a persones amb discapacitat el poder gaudir d’un bany segur en la mar i que els seus familiars puguen disposar a més d’una valuosa ajuda per a gaudir també del descans. El rescat de persones (485), l’atenció a menors extraviats (202), i la labor en matèria de sensibilització i prevenció (amb 27.700 intervencions) són unes altres de les accions destacades d’aquesta atípica temporada de platges.



El total d’atencions en totes les platges d’Espanya és inferior a les dutes a terme la temporada passada (en la Comunitat es van aconseguir en 2019 prop de 37.000 assistències) el que porta a una doble lectura, segons apunta el responsable de Platges de Creu Roja, Miguel Ángel Sánchez Arrocha: “D’una banda cal parlar del descens de la presència de banyistes però, sobretot, hem de destacar i agrair el comportament d’una gran majoria d’usuaris, que han pres més mesurades de prevenció, aconseguint així un dels nostres objectius, evitar o reduir la necessitat de la intervenció dels socorristes”.

Sota l’ombra de la COVID-19

La presència de Creu Roja a les platges suposa un important valor afegit, el compromís de l’Organització amb la seguretat i la qualitat en l’atenció a les persones, perquè no es limita a prestar un servei, sinó que va més enllà, segons explica Sánchez Arrocha.



“Per això, davant l’actual context originat pel COVID-19, el nostre personal ha dut a terme altres labors addicionals al seu habitual rol de ‘rescats’, com recolzar en àmbits com l’ordenació de les platges, sempre en coordinació amb els diferents ajuntaments”, recalca Sánchez Arrocha.

Aquesta ha sigut la principal novetat del Pla de Platges de Creu Roja, “el rol afegit que han tingut els nostres socorristes i que han pogut col·laborar en aquelles tasques que permetien contribuir a la seguretat i al bon funcionament de la platja”, explica el portaveu de Creu Roja.



Aquestes noves funcions, recollides en el Pla de Contingència enfront del COVID-19 establit per Creu Roja, han convertit de facto al personal de l’Organització en ‘agents de sensibilització enfront del virus’, contribuint a la difusió de missatges de prevenció, o recolzant en el manteniment de la distància social o dels aforaments establits en els diferents espais.



En aquest nou context marcat pel COVID-19, prop de 300 professionals del salvament (entre socorristes aquàtics, personal sanitari, conductors, etc) han prestat el seu servei en 50 platges (i 52 llocs) de la Comunitat Valenciana.



El Pla de Contingència de Creu Roja incorporava a més protocols específics de seguretat per al personal de l’Organització, així com consells a la població. “La clau està en el comportament de la ciutadania i a seguir unes pautes bàsiques com la distància social, el respecte als aforaments i una adequada higiene, com la rentada de mans i, insistisc, des d’aquest punt de vista, cal felicitar a tots els ciutadans”, destaca Sánchez Arrocha.

Canvien algunes coses, però es mantenen les màximes que Creu Roja aplica des de fa més de 60 anys a les platges en les quals presta servei, previndre accidents i salvar vides, indica el portaveu. “Els nostres equips de platges posen molt èmfasi en la prevenció per a no haver d’actuar; la nostra experiència ens diu que si aconseguim que les persones mantinguen actituds segures, evitem la major part dels riscos”.



Amb una dilatada experiència de més de sis dècades i un ampli desplegament de recursos humans i materials, Creu Roja aposta a més per la innovació tecnològica aplicada a l’activitat de salvament i socorrisme en platges, tant a nivell preventiu com en el rescat de persones i embarcacions,



Dispositius i recursos innovadors han permés que hui dia siga una realitat el bany adaptat per a les persones amb discapacitat, l’ús de nous dispositius de rescat o la gestió de la informació en temps real amb aplicacions per a conéixer l’estat de les platges (banderes, possibles riscos, etc). en les quals és present Creu Roja per a vetlar per la seguretat i la protecció de les pesronas en tot moment.



“El component mediambiental també és una característica intrínseca del nostre Programa de Platges; tant la gestió dels reiduos que generem en la nostra labor diària a les platges , com la vigilància i defensa del nostre entorn, són part clau de la nostra intervenció”, apunta Sánchez Arrocha.

El dispositiu de Platges de Creu Roja compta a més amb les Certificacions ISO de Qualitat i Medi Ambient.