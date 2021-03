El personal docent de Torrent serà vacunat en el Pavelló del Vedat

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitat estima que al voltant de 7.000 docents, pertanyents als centres educatius de Torrent i altres ciutats de la comarca, seran vacunats a partir de la setmana vinent en aquest punt de la ciutat

El Pavelló Esportiu del Vedat de Torrent serà el lloc on s’establirà el procés de vacunació del personal docent de la ciutat, el qual arrancarà la setmana vinent i amb el qual s’estima que es donarà cobertura a al voltant de 7.000 persones. Aquesta elecció s’ha produït després que la Conselleria de Sanitat valorara l’oferiment de l’Ajuntament de Torrent per a utilitzar lliurement els espais municipals, i triara aquest punt per considerar les seues característiques adequades per a tal fi, després de remenar diferents opcions com ara l’Àgora del Parc Central. En aquest aspecte, l’alcalde Jesús Ros ha manifestat que l’ajuntament “continuarà col·laborant amb la Generalitat Valenciana per a donar suport en el que siga necessari, ja que en aquests moments tan complicats, la cooperació entre les institucions permet oferir a la població la millor resposta possible”.