El personal laboral subrogat de la Ribera dóna la cara a la porta de la Conselleria de Sanitat

Connect on Linked in

Segueixen les reunions del comité d’empresa davant la Conselleria de Sanitat per a fer visible el malestar pels greuges que es pateixen després de tres anys des de la reversió



En el dia d’ahir com cada segon dimarts de mes des de desembre 2020, els delegats sindicals del Comité d’Empresa que representen al personal laboral subrogat del departament de la Ribera, han realitzat la seua reunió mensual a les portes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Mitjançant aquest acte de protesta han volgut reivindicar:



1. El dret de representació que té el personal laboral subrogat davant la Conselleria de Sanitat. Els representants d’aquest personal denunciem que no estem inclosos en cap de les seues taules generals. Aquest fet produeix que no puguem negociar directament amb la Conselleria temes com els autoconcerts o mòduls de productivitat, ni estar si més no inclosos en cap comissió tècnica d’igualtat, ni de salut laboral, etc… de la pròpia Administració.



2. La negociació de conveni ha de ser seriosa, real i efectiva. S’han reiniciat les reunions gràcies al dictamen de la inspecció de treball prèvia denúncia d’aquest comité. Però fins ara l’administració no ha proposat res nou respecte el conveni actual pactat l’any 2016 i tampoc s’ha contestat a cap de les nostres propostes (mesures sobre la promoció interna, els trasllats, la jubilació parcial, la jornada laboral, el complement en situació de baixa laboral, etc). La resposta està sent sempre la mateixa, tot està en estudi jurídic.



3. Que ens siga aplicable el pla d’igualtat que tot personal dependent de la Conselleria de sanitat li correspon. Des que tenim la gestió pública directa se’ns nega sistemàticament al·legant que és matèria de negociació de conveni. Això és rotundament fals, el pla existeix i el que s’ha és d’aplicar al personal laboral subrogat que representem.



Mentre no aconseguim complir amb els nostres objectius, continuarem mantenint la nostra línia de pressió. Ahir vam voler simbolitzar la falta de diàleg i de resolució de la Consellera de Sanitat, la Sra. Ana Barceló mostrant unes caretes amb la seua cara ja que fins ara, ella “no ha donat la cara”.