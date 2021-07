El Peset utilitza llavors de iode per a localitzar tumors no palpables i facilitar la seua extirpació

Connect on Linked in

El procediment permet realitzar cirurgies més conservadores, més precises i acurtar el temps de la intervenció



El centre públic valencià porta anys a l’avantguarda de les tècniques de cirurgia radioguiada

L‘Hospital Universitari Doctor Peset ha començat a utilitzar llavors de iode (I-125) de baixa radiació per a marcar la ubicació exacta de xicotets tumors, no palpables, i facilitar així una extracció més precisa de la massa cancerosa.

La tècnica s’ha utilitzat ja aquesta setmana en una pacient de 73 anys amb una lesió oculta en la mama que només era visible mitjançant imatge radiólogica (mamografia, ecografia, TAC o ressonància magnètica). Aquesta circumstància feia imprescindible marcar-la d’alguna forma per a especificar en quin punt exacte estava la lesió i que l’equip de cirurgia poguera extraure-la amb total certesa en quiròfan, sense danyar teixit sa i amb la incisió mínima.

“Fins ara, el marcatge d’aquests tumors de mama es realitzava amb arpons (uns fils amb forma d’ham) o amb altres tècniques de medicina nuclear per a localitzar lesions ocultes durant les cirurgies. Aquests mètodes calia realitzar-los el dia anterior o el mateix dia de la cirurgia”, han explicat els doctors John Orozco i Pedro Abreu, del Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

Per a aquesta tècnica indolora, l’única cosa que cal fer és introduir mitjançant una agulla la llavor radioactiva (una diminuta càpsula de titani amb un gruix inferior al mil·límetre) en el tumor uns dies abans de la intervenció. La pacient pot fer vida normal fins al dia de la cirurgia, ja que la dosi radioactiva de la llavor està molt per davall del límit tolerat de radioactivitat i no hi ha perill ni per a la pacient ni per a familiars i professionals.

Durant la cirurgia s’utilitza una sonda que percep la radiació de la llavor i que guia a l’equip quirúrgic fins al tumor, amb el que s’extirpa de forma més precisa la totalitat del càncer, la cirurgia és menys agressiva i més conservadora, ja que no es danya tant de teixit sa al voltant del tumor.

L’Hospital Universitari Doctor Peset és un dels primers de la Comunitat Valenciana a introduir aquesta innovadora tècnica de localització de tumors ocults, que se suma a la resta de procediments de cirurgia radioguiada en els quals l’hospital és pioner i en els quals s’usa la marcació amb radiofàrmacs.

“Gràcies a aquests mètodes, no sols tenim la tranquil·litat d’estar extirpant tumors de mama que ni veiem ni podem palpar, sinó que s’aconsegueix reduir el temps de la intervenció i s’aconsegueix una cirurgia menys agressiva”, ha assenyalat la doctora Rosario Martínez, cirurgiana de la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

Tal com ha apuntat Francisco M. Dolz, Gerent del Departament de Salut de València – Doctor Peset, “l’aposta per la innovació que estem realitzant en els últims anys és fonamental per a aconseguir que pacients i professionals es beneficien dels avanços al més prompte possible. En aquest cas concret és molt important el treball multidisciplinari que s’està realitzant i que implica professionals de diferents especialitats: medicina nuclear, radiologia, cirurgia, oncologia, anatomia patològica, infermeria, tècnics…”.