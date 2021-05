El PIAAM de Paiporta, millor club de taekwondo d’Espanya en categoria cadet

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tres medalles per a l’entitat paiportina en la Copa d’Espanya celebrada a Benidorm, on sols va ser superada per la selecció autonòmica andalusa

El Club Deportivo PIAAM de taekwondo de Paiporta ha sigut el millor club a nivell nacional gràcies als seus bons resultats en la Copa d’Espanya cadet celebrada recentment a Benidorm. L’entitat va quedar en segon lloc en el còmput global, sols superada per la selecció autonòmica d’Andalusia. Tres dels seus esportistes, Álvaro Córdoba, Gabriel Robles i Juan Manuel Sánchez, varen obtindre medalla en la competició.

El quart participant procedent de Paiporta, Pau Jurado, va caure en quarts de final davant del taekwondista que després es va proclamar campió en el seu pes. Per tant, el Club Deportivo PIAAM de Paiporta va obtindre uns resultats magnífics, fruit del treball diari dels i les esportistes i dels entrenadors i entrenadores. De fet, el club paiportí va superar algunes seleccions autonòmiques en el còmput global.

Les medalles dels taekwondistes paiportins es varen aconseguir en la categoria de menys de 33 quilos, en el cas de l’or d’Álvaro Córdoba; menys de 49 quilos, on també va obtindre l’or Gabriel Robles, i menys de 65 quilos, amb el bronze de Juan Manuel Sánchez.

D’altra banda, el planter del club de taekwondo paiportí continua recollint èxits també en competicions com els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana on, en la primera jornada, 12 esportistes varen obtindre medalla en la modalitat de combat: Yago Martínez, Iván Lysenko, Álvaro Córdoba, Juan Manuel Sánchez, Pau Jurado, Mario Alarcón, Gabriel Robles,

Rafael García, Hugo Vallés, Marcos Ordóñez, Mario Herrero i Carla Marí,.

Altres 7 taekwondistes del Club Deportivo PIAAM també van tocar metalls en la modalitat de ‘poomsae’: Astrid Guerrero, Carla Marí, Rodrigo Ruiz, Sergio Ordóñez, Marcos Ordóñez, Laia Portillo i Ivan Lysenko.