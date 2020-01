El pianista Ferran López triomfa a la seua ciutat natal en el seu concert de presentació

Connect on Linked in

El Centre Municipal Bernat i Baldoví va registrar ahir un aforament quasi complet en el concert de presentació del jove pianista suecà, Ferran López Carrasquer. El mes de novembre passat, Ferran, acompanyat dels seus pares, va ser rebut a l’Ajuntament per l’alcalde i una gran representació de la corporació municipal per a brindar-li un merescut reconeixement després d’haver obtingut el primer premi en els prestigiosos premis Golden Classical Music Awards, en la seua categoria, amb una actuació que va sorprendre els especialistes presents en el Carnegie Hall de Nova York. En eixa mateixa trobada en el consistori, es va valorar la possibilitat que Ferran oferira un concert a la seua ciutat, ja que li feia especial il·lusió. El Regidor de Cultura es va comprometre a organitzar un concert perquè tots els suecans i suecanes pogueren gaudir del seu art. “Personalment, és el mínim que podíem fer des de l’Ajuntament de Sueca, després de tots els premis nacionals i internacionals rebuts per Ferran que certifiquen el gran talent que posseeix”, ha explicat el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez.



Ahir, finalment, Ferran va poder complir eixe somni davant un públic molt nombrós i entregat a la seua meravellosa i prodigiosa tècnica al piano. Va oferir un programa en el qual va incloure peces de Johann Sebastian Bach, Matilde Salvador, Chopin, Salvador Chulià, Gabriel Fauré, Isaac Albéniz i Liszt. Així mateix, els presents van poder gaudir amb l’estrena absoluta de la peça composta pel mateix Ferran López Carrasquer, Scherzo op. 7. “Volem felicitar-lo a ell, a la seua família, als seus professors i al regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Joan Carles Vázquez, per fer possible que Ferran puga demostrar el seu extraordinari virtuosisme al piano a la seua ciutat”, ha expressat l’alcalde, Dimas Vázquez.



En finalitzar, amb el públic posat en peu, Ferran López Carrasquer va tindre paraules d’agraïment per als assistents, així com per a tots aquells que hi havien fet possible este concert.