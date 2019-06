El pianista valencià Antonio Galera presenta el seu primer CD, ‘Prélude’, en el festival ‘Serenates’

Connect on Linked in

València, 30 de juny de 2019.- El pianista valencià Antonio Galera acaba de llançar el seu primer CD que, sota el títol ‘Prélude’, presentarà aquest dilluns, 1 de juliol, a les 22:30 hores al Claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, en el marc del festival ‘Serenates 2019’. Aquest treball, concebut en forma de recital, conté composicions de Johann Sebastian Bach, César Franck, Claude Debussy i Henri Dutilleux.

L’entrada al concert pot adquirir-se a través de la web http://www.latenda.es/entrades i a La Tenda de la Universitat de València, a La Nau.

El disc no inclou únicament preludis. Galera crea, en paraules de Luis Suñén, que signa les cuidades notes al programa, “una sort de context, alhora implícit i explícit, de revisió històrica sobre el significat d’un terme que és, alhora, un anunci, un complement del que ha de vindre i una unitat”. Com el propi Galera explica, “sempre vaig voler que el meu primer disc fóra un recital. L’estudi era un lloc desconegut per a mi i volia acostar-me el més possible a la sensació d’estar a una sala, interpretant un concert”.

Antonio Galera

L’herència francesa del programa del disc és clara en incloure peces, com el monumental ‘Preludi, Coral i Fugida’, de César Franck, o la selecció d’obres de Debussy i Dutilleux, compositors amb els quals Galera afirma trobar-se molt còmode, encara que el disc no inclou només compositors francesos. “El disc comença amb Bach i acaba amb ell, amb una transcripció de Busoni d’un dels seus preludis corals. Totes dues peces estan en la mateixa tonalitat, mi bemoll, però mentre el preludi que inicia el disc està en mode menor, el coral que el tanca és en mode major. Per a mi, donar unitat al programa del disc era fonamental. Al meu cap, després de les últimes notes del preludi coral, i després d’uns segons de silenci, el disc podria tornar a començar amb el preludi de Bach. Com un cercle que es tanca i torna a començar”, comenta el pianista.

El projecte, que va sorgir fa diversos anys, ha sigut gravat a l’Auditori Manuel de Falla de Granada pel segell IBS Classical, una discogràfica en la qual Galera ha confiat per al seu debut discogràfic i amb els responsables del qual, Gloria Medina i Paco Moya, assegura haver treballat molt a gust tant en la planificació del projecte, com en el seu enregistrament i producció, constituint tota una experiència d’aprenentatge.

La cuidada presentació del llibret inclou col·laboracions de dues figures molt significatives en la seua carrera musical. D’una banda, l’esmentat Luis Suñén, crític musical i exdirector de la revista ‘Scherzo’, a qui va conéixer per primera vegada en el Cicle de Joves Intèrprets de Scherzo, on ja va interpretar part d’aquest programa, i que va creure en aquest projecte des del principi. I d’una altra, un text de l’escriptora Elvira Lindo, a la qual va conéixer al seu poble natal, Picanya, i amb la qual va coincidir després a Nova York creant-se a partir d’aquell moment un estret vincle personal i artístic. En ‘Prélude’, diu l’escriptora, “està l’esperit delicat que naix del respecte a les composicions i l’art de combinar-lo amb una passió cada vegada més palesa en ell (per l’artista), més decidida i madura, atrevida. L’execució d’aquestes notes a les mans d’Antonio Galera no es basa en l’exhibició d’unes facultats que ja no se li discuteixen, sinó en el talentós fluir de la música, que converteix en poètic allò senzill i en apassionat allò que revist major dificultat en el seu desenvolupament”

Presentació als Estats Units

Encara que algunes obres del programa del CD ja han sigut interpretades per Antonio Galera en els últims anys, aquest dilluns en ‘Serenates’ serà la primera vegada que es puga escoltar íntegrament. Després, ho presentarà en diversos estats dels EUA i a la ciutat de Nova York. A Espanya, girarà amb ‘Prélude’ a Granada, i, fora del nostre país, a França, Bèlgica i Itàlia.

Trajectòria

Antonio Galera ha actuat en sales i festivals com la Salle Cortot de París, Zhong Shan Hall de Taipei, Teatros del Canal de Madrid -Joves Intèrprets de la Fundació Scherzo-, Auditori ADDA d’Alacant, Cartuja de Valldemossa, Auditori de Saragossa o Palau de la Música de Barcelona. Guardonat per la Yamaha Music Foundation of Europe i el Premi Iturbi de València, recentment ha debutat a Londres -St. Martin in the Fields- i Oxford -Balliol Hall-, a la sala simfònica de l’Auditori Nacional, en el festival Musika-Música Bilbao o amb l’Orquestra de València interpretant el Concert en Sol de Ravel i el Concert Fa de Gershwin amb Beatriz Fernández i Joan Enric Luna.

En el camp de la música de cambra ha actuat en la Fundació Juan March, en el Centre de Musique de Chambre de París, en el festival Música en Segura o en el Festival dels Horts, del qual és director artístic. Altres compromisos recents inclouen recitals en diverses ciutats espanyoles i europees, concerts a Mèxic, Sud-àfrica, Gabon, Malàisia i Qatar, el seu debut amb l’OSPA dirigit per Rubén Gimeno, col·laboracions amb la companyia de dansa La Veronal i amb La Fura al Palau de les Arts amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i Andrés Salado.

Des de 2012 imparteix cursos a la Universitat de València, i en escoles i universitats espanyoles i estrangeres. En 2011, funda la Societat Filharmònica de Picanya. L’Ajuntament de Picanya li va concedir en 2016 la Medalla de Plata de la Vila.

Serenates 2019

El festival ‘Serenates’, organitzat per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, presenta enguany una programació de 14 concerts i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, la Diputació de València, el Palau de la Música de València, l’EASD (Escola d’Art i Superior de Disseny), la Fundació Banc Sabadell i la Fundació Bancaixa.

En el marc de ‘Serenates’, s’han estrenat moltes obres, com el concert d’Antonio Galera aquest dilluns, o s’han retrobat després de segles d’oblit en els diversos arxius musicals valencians.

Fins al 4 de juliol, els concerts són a les 22:30 hores, al claustre del Centre Cultural La Nau, i les entrades, a un preu simbòlic de tres euros, es poden adquirir en la pàgina web http://www.latenda.es/entrades. Les actuacions dels dies 5, 6 i 7 de juliol tindran lloc a la plaça del Patriarca, en el marc de la Gran Fira de València, amb entrada lliure.