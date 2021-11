El PIB d’Alcàsser podria créixer entre 8 i 10 milions d’euros per la gestió de l’aigua

Print This Post

Les àrees industrials i la zona agrícola del municipi disposaran d’un recurs il·limitat d’aigua per a la seua activitat

Alcàsser continua mirant cap al futur amb l’objectiu de treballar en projectes que aporten grans beneficis per al teixit econòmic del municipi. En aquesta ocasió, tant les àrees industrials, com la zona agrícola d’Alcàsser es posicionarà, en els pròxims anys, en una situació de privilegi en disposar d’un ús il·limitat d’aigua per al desenvolupament de la seua activitat.

La proposta de creació d’una EDAR d’última tecnologia en el terme municipal, permetria «comptar amb una factoria que ‘fabricarà’ aigua per a la nostra zona industrial i agrícola de manera il·limitada, però, a més, sense ocasionar cap mena de molèstia per a la localitat», ha explicat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora.

D’aquesta manera, ha afegit Zamora, aquesta instal·lació suposa «una oportunitat de creixement per al nostre poble, ja que suposarà la implantació de noves indústries i explotacions agrícoles que necessiten instal·lar-se en una zona de gran proveïment d’aigua per al seu funcionament».

Sens dubte, un important creixement econòmic per al municipi, que permetrà incrementar el PIB d’Alcàsser entre 8 i 10 milions d’euros, repercutint directament en majors inversions per al poble i, per tant, en la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Així mateix, i tenint en compte l’innovador d’aquesta instal·lació, ja es planteja la possibilitat de crear un Institut d’Investigació de l’Aigua que situarà Alcàsser com un referent.