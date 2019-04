El pilot almussafeny Aarón Polanco comença amb força el FIM CEV Repsol 2019

Connect on Linked in

El jove esportista participa en aquesta competició, considerada la més important després del Campionat del Món de Motociclisme, en la categoria de Moto 3

Aquest cap de setmana s’enfronta a la segona cita de la temporada, que se celebrarà en el Circuit Ricardo Tormo de Xest

El passat diumenge 7 d’abril, el pilot almussafeny Aarón Polanco va signar un setzé lloc en la primera carrera de la present temporada del FIM CEV Repsol 2019, que es va disputar en el Circuit d’Estoril, a Portugal. Després de disputar només tres de les cites programades en 2018 del mundial júnior a causa d’una lesió, el jove afronta amb ganes i en un nou equip, el ‘Cuna de Campeones’, aquesta nova tanda de carreres, que continua aquest mateix diumenge 28 d’abril en el Circuit Ricardo Tormo de Xest.

Aquest diumenge 28 d’abril, el pilot almussafeny Aarón Polanco competeix a casa. El Circuit Ricardo Tormo de Xest acull aquest cap de setmana la segona cita del FIM CEV Repsol 2019, la segona competició més important de l’àmbit del motociclisme a nivell internacional després del Campionat del Món de Motociclisme. De fet, el FIM és considerat com el banc de proves per a poder accedir posteriorment a aquest torneig, en el qual competeixen els esportistes més destacats d’aquesta disciplina.

El jove, nascut l’any 2000 i de l’equip ‘Cuna de Campeones’, va arrancar la temporada el passat diumenge 7 d’abril en el Circuit d’Estoril, a Portugal. La carrera de Moto 3, categoria en la qual està inscrit, la va concloure en el setzé lloc amb el seu vehicle, de la marca KTM. L’almussafeny va registrar un temps total de 35:03.854 en les dèsset voltes que componien la prova, mentre que, en la més ràpida, que va ser la setzena, va marcar un temps de 2.00.334. El seu company d’equip, David Salvador, va haver d’abandonar en la primera volta.

Polanco, recuperat de la lesió patida en la primera cita del campionat de 2018, situació que li va impedir participar en la resta de carreres excepte en les dues últimes, afronta aquesta temporada amb il·lusió. “Vull estar davant en totes les carreres per a poder lluitar pel campionat a final de temporada. Em sent molt a gust amb l’equip i estem posant la moto a punt en els test que estem realitzant per a començar la temporada al màxim”, declarava fa unes setmanes sobre la seua participació en aquest mundial júnior, en el qual estarà a les ordes de Julián Miralles, director i fundador de ‘Cuna de Campeones’ fa 20 anys. Per a ell, tant Polanco com Salvador “són dos pilots d’una qualitat contrastada i amb molta fam, la qual cosa segur és positiu per a nosaltres”.

Trajectòria

Aarón Polanco va iniciar la seua trajectòria esportiva molt jove. En la seua primera temporada, la de 2009, va aconseguir el primer lloc en categoria minimoto en el “Cuna de Campeones Bancaixa” i el segon en el Campionat de Velocitat de la Comunitat Valenciana en la categoria classe B. L’any següent, va aconseguir de nou alçar-se com a guanyador del “Cuna de Campiones Bancaixa” però en aquesta ocasió en la categoria Mini GP 90.

Així mateix, en 2010 també va aconseguir la victòria en la lliga interescoles en les categories Polini 6.2 cc i Kawasaki 65, i en 2012 va obtindre l’or en el Campionat de Velocitat de la Comunitat Valenciana en la categoria Moto 4. En 2015 va ser sisé en el Campionat Júnior FIMCEV Repsol, en el qual espera continuar progressant aquesta temporada.

En 2017, l’absència de Livio Loi en el Gran Premi d’Aragó va permetre que Polanco debutara en el Mundial de Moto3. Va aconseguir acabar la carrera 24é sobre els 32 pilots inscrits.