El pilot del Campos Racing d’Alzira, Pepe Martí, de nou en la lluita pel títol després de la seua doble victòria en Motorland Aragó

Campos Racing ha donat continuïtat a la seua ratxa de victòries en el Campionat d’Espanya de F4 en Motorland Aragó, escenari aquest cap de setmana de la quarta cita de la temporada. L’equip d’Alzira va aconseguir dos nous triomfs en el campionat gràcies al pilot espanyol Pepe Martí que pujava pel cap alt alt del podi en la categoria per primera vegada en la seua carrera esportiva. La jove promesa espanyola, que ja havia aconseguit dos podis en la categoria en carreres precedents, sumava així els seus dos primers triomfs en F4. El danés Øgaard també va aconseguir importants punts per al Campionat en ser tercer i cinqué a Alcanyís. El mexicà Álex García se situava en les posicions de punts per primera vegada aquesta temporada mentre Oleksandr Partyshev també va prosseguir realitzant progressos en el campionat.

Després d’un divendres dedicat als test privats, Campos Racing i els seus pilots exercien un bon paper en les dues sessions d’entrenaments lliures del dissabte al matí abans de la primera sessió de classificació. Martí, amb una volta de 1m51.335s, era el tercer més ràpid en la taula de temps. Alguna cosa més arrere, Øgaard es classificava en novena posició amb un temps de 1m51.541s mentre el mexicà García anava a partir 15é amb la seua millor volta de 1m51.805s. Finalment, *Partyshev era vinté amb un temps de 1m52.450s.

Les fortes pluges caigudes a la vesprada van obligar a posposar la primera carrera que es va reprogramar el diumenge a primera hora. En una jornada brillant i assolellada, la primera carrera va veure a Martí situar-se segon en els primers compassos després d’avançar a Vladislav Ryabov tan prompte com es van apagar els semàfors. Malgrat que Martí va perdre la segona plaça en la cinquena volta, l’espanyol va mantindre tot sota control i va travessar la línia de meta en tercera posició per darrere del líder del campionat, Dilano van’t Hoff, i Ryabov. Øgaard, després d’algunes apassionants lluites esportives amb Dani Maciá, Georg Kelstrup o Quique Bordás van acabar en novena posició. Partyshev va finalitzar 18é just per davant del seu company García.

Martí estava disposat a aprofitar al màxim la seua pole *position en la segona carrera. I ho va fer. Martí va aguantar a Bordás en l’eixida i després de tot just tres voltes ja comptava amb un avantatge de dos segons. Per darrere de Bordás, van’t Hoff i Øgaard estaven batallant per la tercera posició. Després d’onze girs, Martí aconseguia el seu primer triomf en la categoria amb quatre segons d’avantatge sobre van’t Hoff i Øgaard, aquest últim completant el podi després d’avançar a Bordás. A més, Martí també va marcar la volta ràpida que li donava la pole position per a la tercera i última carrera. Mentrestant, García era huité, el seu millor resultat de la temporada, mentre *Partyshev era 17é.

Martí volia tancar el cap de setmana en gran en la tercera carrera i, des de la pole *position, de nou va atacar al màxim en els compassos inicials de carrera. Amb Martí escapant-se per davant, les dues posicions restants del podi van quedar a costa de la disputa entre Maciá, van’t Hoff, Guilherme Oliveira, Rik Coen i Øgaard. El danés va arribar a rodar puntualment en tercera posició encara que finalment va ser cinqué, però encara aconseguint uns punts importants per al campionat. Partyshev va concloure dotzé, el seu millor resultat d’enguany fins hui, mentre García va passar per meta en 19a posició.

Øgaard conserva la segona posició en la classificació de pilots amb 116 punts mentre Martí és ara quart amb 103 punts. En la classificació per equips, i després de guanyar una plaça, Campos Racing ocupa ara la segona posició amb 212 punts.

El Campionat d’Espanya de F4 es reprendrà, després de l’aturada estiuenca, en el Circuit de València Ricardo Tormo els dies 18 i 19 de setembre. Per a Campos Racing serà una prova molt especial per disputar-se a escassos quilòmetres de la seu de l’equip.