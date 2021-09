El pintor Joaquín Checa inaugura la seua exposició en el Centre Cívic de Bonrepòs i Mirambell amb una gran acollida

Connect on Linked in

La sala d’exposicions del Centre Cívic de Bonrepòs i Mirambell va acollir divendres passat la inauguració de l’exposició del pintor Joaquín Checa, a la qual van acudir desenes de persones.

En l’acte van ser presents l’alcaldessa, Raquel Ramiro, el regidor de Benestar Social, Jesús Raga, i la regidora de Comunicació, Mª Carmen Laso.

Checa és un pintor autodidacta que es va iniciar de xiquet en la pintura gràcies a un veí. Des de ben xicotet, amb només set anys d’edat, dibuixava en un bloc per a la seua professora. Malgrat el seu talent, Checa no va poder assistir a l’escola de Belles arts per a formar-se professionalment, ja que procedia d’una família humil. Per aquest motiu, el pintor es va convertir en autodidacta.

Segons compte el mateix Checa als 10 anys va començar a experimentar amb els seus propis olis i als 15 va començar la seua activitat professional en el sector automobilístic, la qual cosa li va portar a compaginar estudis i treballs, però sense oblidar la seua afició per la pintura.

“Tota la meua vida he sigut autodidacta de la pintura, però ara és quan puc desenvolupar totes les meues inquietuds artístiques de manera plena”, compte el pintor als seus 63 anys, ja jubilat.

La mostra de pintura podrà visitar-se fins al 13 d’octubre a la sala d’exposicions del Centre Cívic. L’horari de visites és de 10 a 13.00 hores, encara que del 4 a l’11 d’octubre també obrirà la sala de 16.30 a 20.00 hores.

A més, les persones interessades a adquirir algun dels quadres de la col·lecció podran fer-ho per un preu molt assequible.

Els fons recaptats aniran destinats a ASPANION (Associació de Pares de Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana), una ONG amb la qual l’Ajuntament porta col·laborant des de fa anys.

Aquest gest suposa un xicotet gra d’arena que des del Consistori esperen que contribuïsca al desenvolupament de la investigació sanitària del càncer infantil.

Des de l’Ajuntament agraeixen a Joaquín Checa la donació d’aquesta col·lecció i conviden a tots els veïns i veïnes a visitar-la.