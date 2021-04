El Pla Convivint de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives inclou el centre de dia de Vil·la Amparo de Paiporta

Print This Post

La direcció general d’Infraestructures de Serveis Socials assumeix la remodelació. El pla de la vicepresidenta, Mónica Oltra, preveu crear 6.600 noves places, amb 561 milions d’inversió i 247 noves instal·lacions

La construcció i posada en funcionament del centre de dia de Vil·la Amparo, a Paiporta, ha sigut inclòs en el Pla Convivint de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. La direcció general d’Infraestructures de Serveis Socials preveu assumir la conversió de l’antiga casa senyorial en un ambiciós pla plurianual que preveu crear 6.600 noves places amb la inversió de 561 milions en 247 noves instal·lacions, una d’elles, Vil·la Amparo.

El pla abasta tota mena de noves infraestructures, des de les destinades a persones majors dependents, com és el cas de Vil·la Amparo de Paiporta, fins a centre per a persones amb diversitat funcional, malaltia mental, infància, lluita contra la violència masclista i un programa específic de millora dels centres públics actualment en funcionament.

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, «la inclusió de Vil·la Amparo en aquesta previsió és la prova definitiva que molt prompte tindrem a disposició de la ciutadania de Paiporta un centre dia demanat durant anys, en un lloc emblemàtic que es revitalitzarà encara més». Per a Martín, «culmina el treball iniciat amb el canvi de govern de 2015, que ha rebut un impuls definitiu de banda del regidor de Benestar Social, Rafa Gadea».

El projecte de remodelació de Vil·la Amparo s’ha redactat en coordinació amb la direcció general d’Infraestructures de Serveis Socials i haurà de pasar per ple per a la seua aprovació definitiva abans que comence el període per a la licitació i adjudicació de l’execució de l’obra. Les obres podrien començar al llarg d’aquest 2021.

El regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, ha mostrat la seua «satisfacció» pel compromís real de la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de materialitzar la conversió a centre de dia de Vil·la Amparo. «Si observem la piràmide poblacional de Paiporta, és evident que hi ha una clara necessitat d’infraestructures i activitats específiques destinades al benestar de la gent major del poble, i això és precisament el que busquem amb aquesta actuació», ha conclòs Gadea.

El Pla Convivint pretén, a més d’ampliar el nombre de places públiques en tota mena de centres de serveis socials al llarg de tot el País Valencià, realitzar un canvi radical en el sistema assistencial, alineat amb la futura Estratègia Valenciana d’Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat no Desitjada, un canvi de paradigma més necessari que mai després de la pandèmia, que ha demostrat que l’actual sistema de residències no funciona.