El Pla ‘Convivint’ destinarà 561 milions d’euros a 247 projectes que permetran crear 6.600 noves places públiques en residències i centres de dia per a les persones més vulnerables

Ximo Puig i Mónica Oltra han presentat aquest programa, impulsat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el qual han participat les entitats representatives del municipalisme

El president considera que la iniciativa actuarà com a “potent eina” per a consolidar l'”estat social valencià” i subratlla la rellevància de l’objectiu d’universalització d’aquestes prestacions

La vicepresidenta destaca la importància d’un ambiciós pla que impulsarà la construcció de centres públics i la reforma d’instal·lacions que, en molts casos, portaven més de 30 anys sense cap mena d’actualització

El Pla ‘Convivint’ d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 suposarà una inversió de 561 milions d’euros per a la reforma o posada en marxa de 247 instal·lacions, que permetran la creació de 6.600 noves places públiques en residències i centres de dia per als col·lectius més vulnerables, com les persones majors, amb diversitat funcional o usuàries de prestacions relacionades amb la salut mental.

El pla, que es finançarà amb fons propis de la Generalitat, així com amb els procedents de les ajudes europees i d’algunes aportacions municipals, ha sigut presentat pel president, Ximo Puig, i la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, el departament de les quals ha sigut l’encarregat del seu disseny i elaboració.

El president de la Generalitat ha assenyalat que la posada en marxa d’aquest pla permet parlar de “moment històric”, perquè suposa desenvolupar una “eina potent” de consolidació del “estat social valencià” que continuarà combatent el “forat negre” en el qual, segons ha assenyalat, anteriors governs havien sumit als serveis socials, sobre els quals pesava una “diferència catastròfica”, en termes de convergència, amb la mitjana estatal de despesa.

Ximo Puig s’ha referit a més a la rellevància de l’objectiu d’universalització dels serveis socials que es persegueix amb aquest pla, que permetrà aconseguir una societat “més cohesionada” i “més humanitzada”, i, per tant, també “més decent”.

“Res és més important per a una societat que la convivència” i la justícia basada en la cohesió social, ha manifestat el cap del Consell en relació amb els principis en els quals es basa ‘Convivint’, i ha subratllat a més que les actuacions que es duran a terme dins d’aquest programa permetran comptar amb una xarxa de recursos integrats, definits d’acord amb necessitats reals i sense espai per a l’arbitrarietat.

Per part seua, la vicepresidenta ha destacat la importància d’un ambiciós pla que impulsarà la construcció de centres públics i la reforma d’instal·lacions que, en molts casos, portaven més de 30 anys sense cap mena d’actualització i que ara s’adaptaran als nous models convivencials que inclouen els aprenentatges adquirits durant la COVID-19 i que situen a les persones en el centre.

Oltra ha afirmat que aquest pla, a més, funcionarà com a tractor de l’economia valenciana des de “una perspectiva feminista”, basada en la revaloració de les cures i l’economia del criar, cuidar i curar; i que es preveu que puga crear més de 3.500 llocs de treball directes des d’una òptica de “qualitat i estabilitat”.

L’equitat territorial, garantint que tots els departaments de serveis socials tinguen, almenys, un recurs de cada tipologia i que hi haja un recurs públic a menys de 20 minutos si és diürn i a 30 si és residencial, és un altre dels aspectes del pla destacats per la vicepresidenta, qui també ha posat en valor el seu caràcter ecologista i de foment de l’accessibilitat universal.

Mapa de necessitats

El Pla ‘Convivint’ d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 s’ha elaborat a partir d’un mapa de necessitats, un treball realitzat des de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, a través d’una metodologia pionera a Espanya i que ha tingut en compte tant indicadors socials i poblacionals com de vulnerabilitat i edat, així com la demanda efectiva de recursos.

Aquestes variables són les que han guiat el desenvolupament del Pla Convivint que s’ha traçat des dels principis de transparència i participació, i en el qual han participat les diputacions i els ajuntaments a través de l’Òrgan de Coordinació i Col·laboració Administrativa (OCCI), que ha sigut l’encarregat de consensuar totes i cadascuna de les actuacions incloses en el pla.

La cobertura de les necessitats i avançar cap a l’equitat territorial són dues dels objectius d’aquest projecte, juntament amb la finalització d’obres pendents de plans posats en marxa per anteriors governs, i la lluita contra la despoblació, impulsant la posada en marxa de serveis de proximitat en l’àmbit rural i d’interior.

Planificació d’actuacions

En l’àmbit de persones majors, el Convivint contempla 100 actuacions i una inversió de 279 milions d’euros, que permetran duplicar el nombre de residències públiques i multiplicar per 12 els recursos d’atenció diürna, a més d’instal·lar punts d’atenció en la proximitat en el món rural, que consistirà en un centre de dia amb extensions que seran gestionades pel mateix personal, i que en la seua majoria seran a la província de Castelló.

El pla contempla una inversió de 81 milions d’euros destinades a 27 actuacions en l’àmbit de la diversitat funcional, la qual cosa permetrà duplicar el nombre de recursos públics fins a arribar a les 17 residències i els 10 centres de dia o ocupacionals.

La inversió en actuacions en centres per a persones amb problemes de salut mental serà de 74 milions d’euros, la qual cosa suposarà multiplicar per quatre el nombre de centres públics i garantir l’existència d’un recurs d’aquestes característiques en tots els departaments de serveis socials.

El pla ‘Convivint’ també contempla una aposta per millorar la xarxa de centres d’atenció diürna destinats a la infància i l’adolescència més vulnerable, amb 20 nous centres, la majoria dels quals se situaran a la província d’Alacant, on existeix una major manca d’aquesta mena de recurs.

La xarxa per a dones víctimes de violència de gènere rebrà una inversió de 3 milions d’euros per a la posada en marxa de 6 nous recursos, i també està prevista una inversió de 96 milions d’euros per a actuacions en 57 centres destinats a dignificar les instal·lacions que ja estan en marxa en els diferents àmbits dels serveis socials.