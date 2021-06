El pla convivint invertirà prop de 56 milions d’euros a València i crearà 500 places per als col·lectius més vulnerables en centres públics de la ciutat

Connect on Linked in

El pla convivint invertirà prop de 56 milions d’euros a València

A més crearà 500 places per als col·lectius més vulnerables en centres públics de la ciutat

El Pla Convivint d’infraestructures de servicis socials contempla una inversió de prop de 56 milions d’euros a la ciutat de València, la creació de 500 places en centres públics per als col·lectius més vulnerables i la generació de 250 llocs de treball directes. L’alcalde, Joan Ribó, i la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, han presentat el pla, amb què es pretén que València compte per primera volta amb un recurs públic de cada tipologia.

Durant la presentació del Pla Convivint al Saló de Cristall de l’Ajuntament, Joan Ribó ha detallat les noves infraestructures socials previstes a la ciutat. A hores d’ara està a punt l’obertura d’un centre municipal de serveis socials al Cabanyal, l’obra del qual es recepciona hui; una oficina d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat, que es recepcionarà este mes, i l’espai sociolaboral per a joves del Marítim. Els pròxims anys es posaran en marxa nous centres de servicis socials a la Saïdia —amb la rehabilitació de l’alqueria Casa Lluna—, a Benicalap i a Russafa; un nou espai sociolaboral per a joves a Russafa; instal·lacions per a la gestió de prestacions socials al carrer de Guillem de Castro; un nou allotjament i servicis per a persones sense llar, i altres 25 apartaments per a situacions d’emergència habitacional.

JOAN RIBÓ

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assegurat que l’objectiu del Pla Convivint —finançat amb fons de la Generalitat, procedents de les ajudes europees i aportacions municipals— és “posar fi al dèficit de places públiques en tots els sectors arrossegat durant anys”, de manera que “per primera vegada a la ciutat de València existisca un recurs públic de cada tipologia”.