El ‘Pla d’Actuació Municipal de lluita contra el COVID-19’ de Torrent proposat per l’equip de govern parteix amb 89 punts i 10 eixos de treball

Amb l’inici de la fase 1 de la desescalada es posarà en marxa la plataforma “Torrent en forma” amb més de 300 vídeos amb tota mena de disciplines esportives

L’Ajuntament de Torrent facilitarà la recuperació de l’hostaleria local amb la creació d’un equip tècnic d’intervenció i tramitació immediata que resolga els dubtes en relació a la fase 1

L’Ajuntament reactivarà el servei de TorrentBici a partir del 15 de maig, amb un nou servei de préstec de bicicletes que serà gratuït durant aquest any 2020

Per a informar de totes les mesures que està desenvolupant l’Ajuntament de Torrent en el marc de la situació viscuda pel COVID- 19, aquest matí l’alcalde Jesús Ros, al costat de la regidora de Cultura i Esports, Susi Ferrer, i el regidor de l’àrea d’Estratègia i Economia, Andrés Campos, han représ les trobades quinzenals amb els mitjans de comunicació en una trobada telemàtica amb els i les periodistes, per a exposar alguns dels 89 punts inclosos dins del ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra COVID-19’, unes actuacions centrades en 10 eixos de treball per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 en l’àmbit de les competències municipals que, al seu torn, estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, la prosperitat i el medi ambient.



D’aquesta forma, Andrés Campos ha explicat que demà l’equip de govern portarà al Ple Municipal el ‘PAM 2020 de lluita contra el COVID-19’, un document amb totes les mesures i estratègies dutes a terme fins al moment i totes les que es realitzaran al llarg de 2020. Els grups municipals ja han rebut aquest document, que serà definit en una taula de treball en la qual participen tots els grups municipals per a la seua aprovació de manera definitiva en els pròxims 30 dies.



La primera àrea és l’Atenció Social que, des del primer moment que es va iniciar l’Estat d’Alarma, s’ha centrat en les persones majors i en tots els sectors de població que han passat a precisar d’una atenció municipal que abans no requerien. Per aquest motiu, s’han plantejat 18 objectius entre els quals es troben l’ampliació del nombre de persones beneficiàries del servei “Menjar a Casa”; ha intensificat el seguiment a les persones majors, visitant aquelles que puguen viure soles i allunyades del nucli urbà o via assistència telefònica; o s’ha implantat el ‘Telèfon amic’, un servei per a atendre a totes les persones que viuen soles i tenen necessitat de conversar.



També s’ha proposat en aquest mateix apartat, entre altres, recursos habitacionals per a persones sense llar, reforç del programa d’ajudes d’emergència i vincular-les amb el consum local, intensificació del programa de repartiment d’aliments o l’increment de mesures de lluita contra pobresa energètica.



En l’àmbit econòmic, l’Ajuntament compta amb un ‘Pla de Xoc’, amb una partida pressupostària d’1.500.000 €, del qual 1.000.000 € ha sigut destinat a les ajudes directes a empreses, comerços locals, autònoms, PIMES i famílies afectades pel coronavirus. Fins al moment ja són 591 sol·licituds presentades i s’està estudiant tota la documentació aportada.



En aquest mateix punt es troba les mesures destacades adoptades per l’Ajuntament ha sigut l’anul·lació durant l’any 2020 del cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública amb terrasses, l’anul·lació del cobrament de la taxa d’ocupació als llocs amb plaça fixa en els mercats de divendres i dissabte o la devolució de taxes i preus públics en aquells serveis no prestats.



Així mateix, Campos ha explicat que “s’està estudiant la creació d’un bo d’animació al consum, una iniciativa per a fomentar la compra en els comerços locals i recuperar la confiança en els productes i serveis que s’ofereixen a nivell local”. Al mateix temps, durant els pròxims mesos es realitzaran una sèrie de campanyes publicitàries de suport al comerç local comerç i empreses locals.



A més, es treballarà en un programa de digitalització dels comerços per a fomentar la venda a distància, el reforç de programes de formació i contractació de persones incloses en programes d’ocupació i s’atorgaran ajudes econòmiques directes a empreses per la contractació de persones incloses en programes empre.

Recuperació de l’hostaleria local

En aquest sentit, l’Ajuntament de Torrent, a través de la regidoria de Mobilitat, ha creat un equip tècnic d’intervenció i tramitació immediata per a donar resposta ràpida als hostalers de la ciutat amb l’objectiu que puguen adaptar-se a les mesures de la desescalada per a la reobertura de la seua activitat en la fase 1, dilluns que ve 11 de maig.

En aquesta línia, aquest servei tècnic municipal ajudarà als professionals de la restauració de la ciutat a resoldre els dubtes respecte a la possibilitat d’ampliar les seues terrasses a través d’una assistència prèvia en la ubicació del seu establiment per a un estudi de la seua ampliació. D’aquesta manera, els hostalers podran presentar per seu electrònica la seua petició i un tècnic analitzarà particularment cada cas per a oferir una solució àgil i ràpida.

“Amb aquesta iniciativa de treball pretenem posar a la disposició de l’hostaleria una eina des de l’administració per a revitalitzar al més prompte possible aquest sector econòmic vulnerable que està patint les conseqüències d’aquesta crisi sanitària”, ha destacat el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte.

A més, des de l’àrea Mobilitat del consistori, s’està mantenint diverses reunions amb representants de l’Associació de l’Hostaleria per a treballar coordinadament en les necessitats i mesures sanitàries de condicionament dels seus locals.

TorrentBici gratuït a partir del 15 de maig

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’àrea de Mobilitat i Transport, reactiva el servei municipal de lloguer TorrentBici a partir del 15 de maig i serà gratuït durant 2020, després de paralitzar-se el mes de març amb l’estat d’alarma.

Com a novetat, s’ha anunciat la incorporació del servei de préstec de bicis per als usuaris que visquen en zones fora del nucli urbà, entre elles, El Vedat i disseminats o procedents d’altres nuclis limítrofs que necessiten traslladar-se a treballar fins al polígon o al centre amb la finalitat de potenciar aquest mitjà de transport més sostenible, econòmic i segur per a complir amb les normes sanitàries de la desescalada.

En aquest sentit, els beneficiaris d’aquest nou servei de préstec que el sol·liciten podran emportar-se a la seua casa la bicicleta sempre que acrediten una sèrie de requisits i complisquen amb les normes d’ús. L’empresa concessionària d’aquest servei municipal posarà en marxa el protocol d’higiene i seguretat abans de la seua posada en marxa la setmana vinent.

“Amb aquesta iniciativa pionera, emmarcada en el Pla d’Actuació Municipal, volem facilitar als veïns i veïnes de Torrent un transport alternatiu i ecològic en els seus desplaçaments per a evitar contagis i que permeta tornar a la nova normalitat per a moure’s pel municipi o acudir al treball”, ha conclòs l’edil.

Noves mesures de protecció

Un altre dels punts forts i fonamentals del PAM és la Sanitat i la higiene, composta pel repartiment de màscares en els propis domicilis, tant adultes com infantils; el lliurament de màscares en el transport públic, que ha arribat a les 20.000; el repartiment domiciliari de medicaments a la ciutadania, facilitar màscares a propietaris de mascotes inscrites en Registre Municipal; o el servei d’acolliment d’animals de propietaris infectats per COVID-19.

De la mateixa forma, s’ha intensificat la desinfecció en vies públiques urbanes, urbanitzacions i disseminats de tot el terme municipal, així com en locals públics i edificis municipals. Aquests últims comptaran amb mesures de protecció, com en el TDIC que, com va reprendre l’atenció personalitzada amb cita prèvia aquest dilluns, s’han instal·lat mampares de metacrilat que eviten el contacte físic entre tots dos i així es puguen evitar possibles contagis, ja que asseguren la protecció tant de la ciutadania com dels empleats enfront del coronavirus. A aquesta iniciativa dónes seguretat se sumen els equips d’ozó que s’instal·laran pròximament o la implantació de mitjans de control febril, tant per al personal emprat com per als veïns i veïnes que assistisquen a la casa consistorial per a realitzar algun tràmit. Per tot això, l’atenció ciutadana es concentrarà en la planta baixa, on se situaran els equips d’ozó.www.torrentenforma.es, en forma sense eixir de casa

En la part cultural i esportiva, la regidora Susi Ferrer ha anunciat en la trobada mantinguda amb els mitjans que amb l’inici de la Fase 1 es posarà en marxa la plataforma “Torrent en forma” (www.torrentenforma.es) “amb més de 300 vídeos amb tota mena de disciplines esportives, amb classes que es podran seguir per a posar-se en forma s’inclouen sessions d’aeròbic, pilates, ioga, txi kung, manteniment per a persones majors, cardio, dansa del ventre, i fins i tot tallers amb un psicòleg esportiu, un fisioterapeuta i un nutricionista”. Això es completarà amb les mesures d’adaptació dels campus esportius a les noves circumstàncies, sent el pavelló Anabel Medina el primer a obrir amb les activitats a l’aire lliure de pàdel i tennis. En aquest punt s’inclou la posada a la disposició de les Comissions Falleres de naus per a magatzematge de monuments fallers.

Respecte a l’educació, les biblioteques i la joventut, l’ajuntament intensificarà les tasques de desinfecció i prevenció en col·legis i escoles, i desenvoluparà el projecte d’aules intel·ligents en centres docents. En aquest punt també es disposen mesures per a potenciar les ajudes econòmiques a famílies per a despeses escolars, subvencions en el transport d’estudiants i reordenació serveis d’aules d’estudi i biblioteques a les noves circumstàncies, on s’intensificarà la desinfecció com per exemple utilitzar la sala del EMAT per a préstec de llibres i estudi amb un aforament del 30%.

Un altre dels punts forts del ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra COVID-19’ és l’augment de l’atenció ciutadana a través del número 010, donant resposta a totes les consultes i dubtes de la població Igualment, la ciutadania ha pogut continuar tramitant durant l’estat d’alerta totes les gestions a través de la plataforma telemàtica de la web municipal: www.torrent.es, funcionant a ple rendiment i donant resposta a totes les necessitats dels torrentinos i torrentinas, com per exemple obtindre els certificats de padró o el certificat electrònic.



D’altra banda, en l’apartat de Gestió tributaria i econòmica s’ha emportat acabe el fraccionament del pagament de l’IBI (Impost de Béns immobles) sense recàrrecs ni interessos a totes aquelles persones que s’hagen vist afectades per les conseqüències del COVID-19, l’ampliació del termini voluntari del IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) i de la Taxa de Guals o l’agilitació de procediments de pagament de factures a proveïdors.



A més, s’impulsaran les obres públiques sostenibles i introducció de clàusules socials de foment empre local, l’obertura progressiva de zones de joc infantil i elements biosaludabes amb mesures de protecció, del Centre Ambiental El Vedat i àrees recreatives amb redefinició activitats. I finalment, es prendran mesures d’ajornament de pagaments i mesures socials en el servei de proveïment d’aigua potable.



Per a finalitzar, totes aquestes estratègies dissenyades en el ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra COVID-19’ seran seguides i controlades pel Centre de Coordinació Operativa de l’Administració (CECOPAL), encarregat de coordinar les actuacions que s’estan duent a terme en l’àmbit municipal, tant a nivell econòmic, social o sanitari.