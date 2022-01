El Pla de Digitalització de Comerços rebrà 1,5 milions dels fons Next

Connect on Linked in

Bernabé: “Gràcies a estos fons i a la col·laboració públic-privada, 200 comerços de zones turístiques tindran un procés integral de digitalització”

La Unió Europea ha adjudicat 1,5 milions d’euros dels fons Next Generation al Pla Integral de Digitalització de Comerços de les Zones Turístiques de València que ha desenvolupat la Regidoria de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics de València. L’ajuda europea cobrirà el 80% del cost total del projecte. “És una gran notícia per a la ciutat i també per a les nostres empreses. Gràcies a estos fons dels Next Generation, a esta adjudicació de més d’1,5 milions d’euros, 200 comerços de les zones turístiques de les zones turístiques de la ciutat disposaran d’un procés complet, integral, de digitalització”, ha explicat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Pilar Bernabé ha destacat que la iniciativa que ha seleccionat la Unió Europea per a finançar-la amb els fons Next Generation sorgeix d’un programa pilot previ que van posar en marxa de manera conjunta l’Ajuntament de València i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) amb 10 empreses de zones turístiques de la ciutat per al diagnòstic i l’acompanyament en el procés de digitalització. Este projecte pilot, que encara la segona fase d’implantació, tindrà ara continuïtat en la resta de comerços de la ciutat amb finançament europeu.

“La iniciativa part d’un projecte que vam posar en marxa en col·laboració públic-privada l’Ajuntament i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV). Ens anticipem a eixa convocatòria dels Next Generation treballant de manera coordinada amb els agents econòmics i els resultats han sigut molt positius. Ha sigut un èxit i per això hem aconseguit aquest finançament dels fons Next Generation que millorarà els processos de digitalització i la competitivitat de moltes empreses valencianes”, ha assegurat la regidora.

Bernabé ha assenyalat la importància del paper de les administracions per a marcar una visió estratègica de la mà dels agents econòmics i socials. De fet, ha recalcat que el projecte de digitalització que es va presentar al finançament europeu i que rebrà 1,5 milions d’euros va sorgir dels grups de treball que es van posar en marxa des de València Tech City de cara a l’obtenció de fons Next Generation.