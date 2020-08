El pla de neteja i desinfecció davant la COVID19 continua en marxa a Picassent

Connect on Linked in

Les àrees de serveis municipals, neteja i jardineria porten endavant un pla conjunt per mantenir net i desinfectat el municipi.





Diàriament un dispositiu de persones treballa realitzant tasques de neteja i desinfecció a la via pública. Carrers, zones de contenidors, parcs, jardins, urbanitzacions… Tots els punts del municipi es desinfecten diàriament des que va començar l’actual crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19.



Distints grups repassen estes zones amb diferents procediments per adequar-se a la millor manera de netejar cada punt, i sempre prestant especial atenció en aquells espais on més afluència de persones hi ha.



L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, ha assenyalat que «els serveis de neteja municipal fa mesos que treballen sense descans, repassen i desinfecten tot el poble i les urbanitzacions dia rere dia i quan acaben la volta tornen a començar». Segons afirma la primera edil estos treballs continuaran endavant mentre la crisi sanitària estiga present.