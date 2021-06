El Pla de Recuperació portarà la connectivitat digital d’alta velocitat a tota la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures digitals, Roberto Sánchez, presenta a València els plans del Govern per a estendre la banda ampla ultra ràpida i impulsar la tecnologia 5G

El Govern invertirà 4.000 milions d’euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb l’objectiu d’estendre banda ampla a 100 Mbps al 100% de la població, impulsar un ecosistema de ciberseguretat i accelerar el desplegament del 5G

Des de 2013, el Programa d’Extensió de Banda Ampla (PBA-NGA), cofinançat amb fons FEDER, ha donat ajudes per valor de 53 milions d’euros en la comunitat Valenciana per a estendre la banda ampla. Més de la meitat, prop de 29 milions, van ser concedits en les convocatòries realitzades en els últims tres anys

Gràcies a aquestes inversions, la cobertura a 30Mbps a la Comunitat Valenciana és ara del 95% i la de 100 Mbps, del 91,7%, per damunt de la mitjana a Espanya

El secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez, ha compartit hui amb la Federació Valenciana de Municipis e Províncies els plans del Govern per a estendre la connectivitat al 100% de la població i accelerar el desplegament de xarxes i serveis 5G. “En 2025 tota la població a la Comunitat Valenciana tindrà accés a xarxes d’alta velocitat” ha assegurat.

Aquests objectius formen part de l’estratègia del govern per a afrontar el Repte Demogràfic i s’articulen a través del Pla per a la Connectivitat i les Infraestructures Digitals i l’Estratègia d’Impuls a la tecnologia 5G.

Tots dos plans compten per a les seues inversions amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, 2000 milions d’euros per a estendre la connectivitat, 1500 milions d’euros per al desplegament del 5G i 500 milions per a impulsar un ecosistema de ciberseguretat, i estan inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El secretari d’Estat ha fet un breu repàs de les inversions realitzades en el marc del Programa d’Extensió de Banda Ampla (PEBA-NGA) a la Comunitat Valenciana: més de 53 milions d’euros d’ajudes des de 2013, quan es va posar en marxa aquest programa cofinançat amb fons FEDER, dels quals prop de 29 milions van ser adjudicats en les tres últimes convocatòries (2018, 2019 i 2020) que han servit per a donar cobertura a quasi 250.000 llars.

Gràcies a aquestes inversions, s’ha aconseguit augmentar en els últims anys (2018, 2019 i 2020) en 13 punts la cobertura a 30Mbps que ara és del 95%.

La cobertura a velocitat ultra ràpida (100 Mbps) a la Comunitat Valenciana era 77% en 2017. Des de llavors ha augmentat 14 punts i en 2020 aconseguia al 91% de la població valenciana, per damunt de la mitjana a Espanya (87,5%). Quan finalitzen els projectes que estan en execució, s’estima que en 2022 la cobertura de xarxes fixes a velocitats ≥ 100 aconseguirà al 96,6% de la població.

Pla per a la Connectivitat

El Pla per a la Connectivitat i les Infraestructures Digitals s’estén fins a 2025 i té com a objectiu d’aconseguir el 100% de cobertura amb xarxes de 100 Mbps per a tota la població. El Pla també té com a prioritat que el 100% dels motors socioeconòmics tinguen una connexió escalable a un gigabit per segon en 2025, un dels objectius de l’estratègia europea “la Societat del Gigabit”.

Pel que fa a les pimes, es posarà en marxa un programa per a facilitar bons de connectivitat digital per a les petites i mitjanes empreses que participen en programes públics d’impuls a la seua digitalització.

Espanya, Hub de dades és un altre eix del Pla que inclou mesures per a projectar el nostre país com a pol d’atracció de les inversions en infraestructures de dades i convertir-nos en punt de connexió transfronterera per a la Unió Europea.

Finalment, el Pla inclou dos eixos transversals, un relatiu a la reforma normativa i sistemes d’Informació pública (que inclou l’aprovació de la nova llei general de Telecomunicacions), i un altre a la renovació d’infraestructures de telecomunicacions en edificis, incloent mesures de suport a l’eficiència energètica.

Per part seua, l’Estratègia d’impuls de la tecnologia 5G té com a principal objectiu accelerar el desplegament d’aquesta tecnologia que permet la hiper connectivitat (connexions permanents, d’alta capacitat i a gran velocitat entre persones i màquines), per la qual cosa té un gran efecte disruptiu per a l’economia i pot servir, així mateix, com a vector d’extensió de la cobertura de xarxes d’alta velocitat.

L’Estratègia consta de tres eixos. El primer inclou accions per a facilitar la disponibilitat de les bandes de freqüència prioritàries per als serveis 5G. En aquest sentit, Espanya ja va subhastar en 2018 una de les bandes de freqüències prioritàries, la de 3,5 GHz, la qual cosa ha impulsat les primeres ofertes comercials dels operadors, i acaba de publicar l’ordre de bases per a la subhasta de la banda de 700 MHz que es realitzarà al juliol.

El segon eix estableix mesures de suport al desplegament de xarxes, en concret en els corredors de transport, tant viaris com ferroviaris i punts singulars com a aeroports.

El tercer eix incorpora mesures per a crear un marc regulador i administratiu que propicie un clima inversor, com la Llei de Ciberseguretat 5G, que ha de transposar a l’ordenament jurídic espanyol els instruments i mesures (toolbox) que els Estats membres de la Unió Europea han consensuat per a crear un entorn segur i de confiança que impulse el desplegament i fomente l’adopció.

Datos de cobertura de banda ancha



Velocidad





C Valenciana(Jun-17)

C Valenciana (jun-18)

C Valenciana (jun-19)

C Valenciana (jun-20)

España (jun-20) ≥ 30Mbps 82.18% 87.42% 94,19% 95,76% 95,19% ≥ 100Mbps 77.84% 83.38% 87,23% 91,86% 87,58%

Programa d’Extensió de Banda Ampla de Nova Generació (PEBA-NGA) Comunitat Valenciana

Año Inversión total movilizada Ayuda Concedida Viviendas y empresas Entidades Singulares de población 2013 523.741 101.411 1.538 2 2014 498.317 96.018 9330 3 2015 23.458.340 8.175.993 204.970 122 2016 5.275.307 2.109.258 64.154 43 2017 25.209.121 13.864.882 182.867 288 2018 22.303.796 12.264.443 134.177 104 2019 7.259.361 3.992.645 48.813 108 2020/2021 22.851.985 12.568.590 66.470 129 TOTAL 107.379.968 53.173.240 712.319 799