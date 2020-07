El pla d’ocupació del SEPE, un complement salarial per als treballadors almussafenys del sector agrari

Del 8 de juliol al 7 d’agost, les 14 persones contractades s’estan encarregant de desbrossar i netejar camins, ponts i el Parc Rural de la població



El programa es desenvolupa gràcies a les aportacions del Govern d’Espanya (20.151 euros) i del propi Ajuntament (9.932,24 euros).

Des del passat 8 de juliol i fins al pròxim divendres 7 d’agost, un total de 14 persones del sector agrícola treballen esbrossant i netejant camins, ponts i el Parc Rural d’Almussafes gràcies al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). El pla, finançat entre aquest organisme (20.151 euros) i el propi Ajuntament (9.932,24 euros), ofereix un complement de renda després del final de la campanya agrícola i constitueix un reforç per a les brigades de manteniment, neteja i jardineria de l’administració local.



Les 14 persones seleccionades per l’Ajuntament d’Almussafes per a participar en la nova edició del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en la localitat acaben d’arribar a l’equador de la seua estada en l’administració municipal. Els tres capatassos i onze peons agrícoles que van rebre una major puntuació durant el procés de baremació de les seues candidatures es van incorporar a la brigada de manteniment el passat dimecres 8 de juliol i romandran en els seus llocs fins al pròxim divendres 7 d’agost, quan conclouran els seus contractes.



Durant aquestes quatre setmanes, estan duent a terme labors de desbrossament i neteja de camins, ponts i el Parc Rural, treballs que el consistori realitza de manera periòdica per a “garantir que tots i cadascun dels racons del terme municipal de la població gaudeixen d’un aspecte net i segur per a totes les persones que fan ús dels diferents espais públics, una tasca necessària que gràcies a aquest pla d’ocupació podem desenvolupar sense que la resta d’empleats municipals desatenguen altres labors relacionades amb el manteniment, la neteja i la jardineria”, assenyala l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



El SEPE, organisme adscrit al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ha concedit enguany a l’Ajuntament d’Almussafes una subvenció de 20.151 euros per a la posada en marxa d’aquesta iniciativa, quantitat que sumada als 9.932,24 euros aportats pel consistori han permés un estiu més la convocatòria d’aquest pla, que ofereix un complement de renda després del final de la campanya agrícola, en la qual baixen o fins i tot fins desapareixen els ingressos per a les famílies que viuen del sector primari. “Sens dubte, aquesta convocatòria suposa un baló d’oxigen per a moltes famílies i eixa és la principal raó per la qual continuem acollint-nos a aquest projecte”, afig el primer edil.