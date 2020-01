El Pla Jove de Picassent vol conéixer les inquietuds de la joventut picassentina

Print This Post

La joventut de Picassent representa el 17,50% de la població total, xifra que evidencia que l’opinió, la participació i les aportacions dels i les joves del nostre poble són molt importants. Per això, des de la Regidoria de Joventut està preparant-se una campanya que convida les persones joves a participar en el Fòrum Jove, un espai de diàleg amb propostes que formaran part d’este Pla Jove. Una iniciativa que tindrà una vigència de 4 anys amb l’objectiu de millorar la situació general dels i les joves del nostre poble.



I quines són les inquietuds dels nostres joves?



Segons els primers qüestionaris realitzats a la joventut picassentina, els principals problemes dels i les joves són l’addicció a les noves tecnologies, les drogues, la falta de temps i la dificultat de trobar treball. A més, els preocupa la soledat, l’acceptació de familiars i amistats, el bullying i el medi ambient.



En relació amb el nostre poble, troben a faltar espais per a compartir vivències amb gent de la mateixa edat, més comerços i fonts d’aigua als parcs i altres espais verds. En general, la joventut creu que la societat on vivim és injusta i incívica, amb presència de moltes actituds discriminatòries, racistes, homòfobes i masclistes.



«L’opinió de la joventut picassentina és essencial, primer per saber com pensen els i les joves del nostre poble i segon per canviar i millorar Picassent i adaptar-lo a les noves generacions» declara Jaume Sobrevela, Regidor de Joventut de l’Ajuntament de Picassent.