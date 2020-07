El Ple Alcudià agraix a la ciutadania el seu comportament

Connect on Linked in

El primer plenari presencial des de la declaració de l’Estat d’alarma començà amb la lectura, per part de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, d’una declaració en nom de tot el consistori.

El Ple de l’Ajuntament de L’Alcúdia, reunit de manera ordinària el 30 de juny de 2020, davant l’emergència de salut pública causada per la pandèmia de COVID-19, expressa, mitjançant esta declaració, el seu suport i proximitat cap als alcudians i les alcudianes afectades de manera directa o indirecta per esta malaltia, així com les seues condolences a qui, per la seua causa, ha perdut a algun ser estimat.



El Consistori, que és la casa de tota la ciutadania alcudiana, agraeix la lluita constant, entregada i tenaç de tots els professionals dels més variats sectors, des del de la Salut, passant pel de la seguretat ciutadana fins al de la producció i distribució de béns de primera necessitat, en esta situació sobrevinguda.

Un agraïment extensiu a tots aquells què, per circumstàncies, han hagut d’acudir diàriament als seus llocs de treball superant la por al contagi i prenent totes les precaucions que recomanen les autoritats sanitàries.

I com no, des d’ací també l’agraïment més profund a totes les persones que s’han posat voluntàriament a disposició d’este ajuntament i del seu veïnat per a col·laborar en tot allò que ha sigut necessari: confeccions de mascaretes, repartiment d’aliments, compres de farmàcia i de béns de primera necessitat, neteja i desinfecció de carrers…

A tots i a totes, en nom de tot el poble de l’Alcúdia, moltes gràcies pel vostre treball silenciós, constant i completament desinteressat.



Gràcies a la ciutadania de totes les edats que s’han mantingut, disciplinada i solidàriament, confinats en les seues llars mentre ha sigut necessari i que ara compleixen les mesures de seguretat marcades per a cada fase de desescalada. l’Alcúdia ha sigut i està sent exemple de consciència social i cooperació perquè, entre tots, puguem trencar la cadena de contagi i doblegar a aquesta pandèmia que amenaça a la nostra societat.



Esta crisi de salut pública ha revelat de quina pasta estem fets, la nostra capacitat de resiliència, de resistència i d’altruisme. La qualitat humana alcudiana s’expressa, sobretot, en circumstàncies excepcionals. En esta ocasió no serà diferent i totes les persones que formem l’Alcúdia, unides en la responsabilitat i la solidaritat, superarem la crisi.



Finalment, la ciutadania ha de saber i sentir que el seu Ajuntament està al seu costat, expressant-li el seu afecte i disposat a ajudar-la en estes circumstàncies tan doloroses que ens estan posant a prova.