El Ple aprova el Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l’Odi per als pròxims 4 anys

També s’ha compromés a que València s’ha una ciutat descarbonitzada abans del 2050

El Ple ha aprovat hui el Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l’Odi per als anys 2021-2024. Este acord, adoptat amb l’abstenció del Grup Popular i de Ciutadans, i sense el suport de Vox, “s’emmarca en les polítiques impulsades per l’equip de govern amb la participació de la societat civil perquè València siga la ciutat dels drets”. Així ho ha defensat la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucia Beamud durant la sessió plenària en la qual també s’ha decidit instar la ciutadania, les empreses i tots els nivells de govern per accelerar la transició energètica amb un pla d’acció que permeta avançar perquè València siga una ciutat climàticament neutra abans de 2050.

Pel que fa al Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l’Odi (COMVA) per als pròxims quatre anys, este es concretarà en diferents accions estructurades al voltant de la sensibilització, la prevenció, la detecció i denúncia, l’atenció a les víctimes, la recollida de dades i memòria de les víctimes, i la coordinació.

La regidoria d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucia Beamud, ha explicat que es tracta “d’un pla dinàmic, d’una eina per garantir els drets de la ciutadania, i que en la seua elaboració l’equip de govern ha involucrat membres del tercer sector, que durant molts anys has sigut els defensors dels drets humans a la ciutat”.

“El Pla COMVA és l’instrument fonamental per estructurar i desenvolupar la política local de drets humans i de lluita contra la discriminació, garantir i protegir el dret a la dignitat de totes i tots els seus habitants. En este document es recullen els objectius i accions com el disseny organitzatiu de l’ONDIS (Oficina de no Discriminació i Delictes d’Odi) i de l’Observatori Municipal Contra la Discriminació i l’Odi”, ha conclòs l’edil.

En el debat generat abans de la seua aprovació, el portaveu de Vox, José Gosálbez, ha qualificat la proposta “d’ideològica”; la regidora de Ciutadans Rocío Gil s’ha queixat “perquè no s’ha comptat amb l’opinió dels grups de l’oposició”; i la regidora del Partit Popular Marta Torrado, ha trobat a faltar “la presència d’algunes associacions i entitats socials”.

Reducció d’un 30,9 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle

En matèria d’Ecologia Urbana i Emergència Climàtica, el Ple ha aprovat la formalització de nous compromisos del Pacte d’Alcaldes. Concretament, l’Ajuntament s’ha compromés a treballar perquè la ciutat siga climàticament neutra abans de 2050. “És a dir, que la ciutat estiga totalment descarbonitzada i lliure de gasos d’efecte hivernacle”, tal com ha aclarit el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, en recordar que la ciutat ha reduït en 12 anys un 17,9 % el consum energètic i un 30,9 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Alejandro Ramon ha subratllat que “les accions per lluitar contra el canvi climàtic haurien de ser impulsats amb el consens de tota la corporació”, i ha recordat algunes de les iniciatives desenvolupades al respecte com ara l’Ordenança solar o la renaturalització d’espais públics.

Finalment, este acord ha vist la llum verda amb els vots del govern municipal i de Ciutadans i l’abstenció del PP. Vox ha votat en contra “perquè –segons ha indicat el regidor Vicente Montáñez- la lluita contra el canvi climàtic és una imposició de l’agenda d’Europa”. Per la seua banda, la popular Paula Llobet ha indicat que el seu grup s’hi ha abstingut “perquè no hi ha pressupost específic ni personal per a abordar els compromisos”.

A banda d’estos acords, a la sessió ordinària del Ple, que han seguit per videoconferència el vicealcalde Sergi Campillo i els regidors Carlos Galiana i Emiliano García, s’han debatut de forma conjunta els punts de l’ordre del dia relacionats amb la hisenda, la coordinació jurídica i desenvolupament econòmic, segons l’acord de la Junta de Portaveus Municipals.

En este debat, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, s’ha manifestat “preocupat pel baix nivell d’execució d’inversions”, així com “per les possibles afeccions de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la l’impost municipal de les plusvàlues, que suposen un 10% dels ingressos que l’Ajuntament incorpora al Pressupost via impostos”. En la mateixa línia s’ha manifestat, la regidora popular Paula Llobet qui ha demanat que “el pròxim Pressupost Municipal incloga només les inversions que l’Ajuntament siga capaç d’executar, perquè el mèrit no és mostrar unes comptes grandioses sinó poder executar-les”.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, que ha recordat que en 2022 l’Ajuntament comptarà amb el Pressupost més alt de la seua història, ha assegurat que “esta administració enguany ha autoritzat més del doble de les inversions que invertia en el seu moment el govern popular”. Respecte a la sentència del TC ha manifestat que “és previsible que la recaptació municipal no es veja afectada, ja que s’habilitarà un fons de compensació per als ajuntaments”.

D’altra banda, el Ple ha acordat hui, amb l’abstenció de PP i Ciutadans, i el vot en contra de Vox, que Ajuntament aplicarà aplicarà, a partir la renovació de la corporació amb motiu de les pròximes eleccions municipals, la recomanació de l’Agència Valenciana Antifrau sobre les retribucions dels i les edils del consistori amb dedicació parcial. Així mateix, per recomanació d’esta entitat, el consistori recaptarà l’informe jurídic del secretari quan es fixen els sous i establirà clarament les responsabilitats de cada càrrec.

En el debat sobre este punt el portaveu de Vox José Gosálbez, ha explicat el vot en contra del seu grup “perquè tot i que les retribucions són legals, existeixen altres fórmules i, a més, cal donar exemple”; mentre que el regidor Rafael Pardo, ha justificat l’abstenció de Ciutadans “perquè aplica parcialment les recomanacions de l’Agència Valenciana Antifrau i ells defensen que s’apliquen totalment”; i la popular María José Sansegundo, qui ha defensat “la legalitat de l’actuació municipal que compta amb el suport dels servicis jurídics i tècnics”, ha aclarit “l’abstenció del seu grup perquè no compartix que es porte este assumpte Ple”.

Per la seua banda, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha aclarit que “l’acord defensa la legalitat de l’actuació municipal, perquè totes les persones escollides per la ciutadania de València han de tindre condicions salarials dignes i comparables”.

Per últim, entre altres acords, el Ple també ha decidit els dos dies festius de caràcter local que s’inclouran al calendari laboral de l’any 2022: el 12 d’abril i el 22 de gener, festivitat de Sant Vicent Ferrer i Sant Vicent Màrtir, respectivament.