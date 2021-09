El Ple aprova les Ordenances Fiscals per a 2022, orientades a la recuperació social i econòmica postpandèmia

Connect on Linked in

El Plenari ha aprovat també el Compte General de la Corporació de 2020

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat hui, de manera provisional les Ordenances Fiscals per al pròxim exercici, 2022, una proposta orientada a impulsar i consolidar la recuperació econòmica, social i de desenvolupament després de la crisi derivada de la pandèmia de covid-19. A més, el Plenari ha aprovat el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de 2020.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat en la sessió de hui dijous, de manera provisional, l’Ordenança Fiscal General, així com les modificacions provisionals de les Ordenances fiscals reguladores de la Taxa per Estacionament de vehicles en la via pública, de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i de l’Impost sobre Béns immobles (IBI). Tal com es va anunciar dies arrere, les bonificacions fiscals previstes en les ordenances per a l’any vinent preveuen, entre altres millores, bonificacions a la creació d’ocupació amb una nova escala per a les empreses de la ciutat que generen des d’un 5% de nous llocs de treball indefinits en este exercici (que es beneficiaran d’una rebaixa en l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE); o el suport explícit a les empreses del sector cultural, mitjançant una bonificació del 60% de l’IAE a les activitats relacionades amb els teatres i sales d’actuacions permanents i musicals, que han sigut un dels sectors més castigats també per la crisi de la covid-19. De fet, durant el debat plenari, el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, s’ha compromés a estudiar sumar els cines a esta bonificació, a proposta del grup Ciutadans.

El debat sobre la política fiscal ha suscitat les crítiques dels grups de l’oposició: el regidor de Vox Vicente Montáñez ha qualificat els comptes del govern municipal de “sectàries” i ha assegurat que “asfixien els valencians perquè afavoreixen les grans companyies”. Per la seua part, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha qualificat de “raquítiques” les bonificacions de l’IAE i les del ‘IBI verd’, i ha instat a ampliar les bonificacions de l’IBI cultural. Finalment, Paula Llobet, del grup Popular, ha definit les ordenances fiscals de “ridícules, insuficients i que es deixen fora la majoria dels ciutadans”.

Arran les argumentacions sobre l’IBI, el delegat d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha recordat que València és, entre les grans ciutats de l’Estat, la que té una pressió fiscal més baixa, i ha instat l’oposició a “no retòrcer les dades, atés que la pressió fiscal depén del valor cadastral, i la mitjana a la nostra ciutat és de 47.000 euros, en contrast amb els 131.000 euros de Madrid, els 104.000 de Barcelona, i els 80.000 de Saragossa”.

Quant al suport als sectors productius i l’ocupació, l’edil ha subratllat que el nombre de persones treballant a la ciutat ha augmentat des d’abans de la pandèmia (ha passat de 384.000 a 377.000 persones) i així mateix s’ha incrementat el nombre d’empreses constituïdes en este període.

Les votacions de les Ordenances Fiscals han quedat de la següent manera: Ordenança Fiscal General (l’equip de govern, a favor; l’oposició s’ha abstingut en el seu conjunt); Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública (Govern municipal a favor, PP en contra, i Ciutadans i Vox, abstenció); ordenança de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Govern a favor, i oposició en contra); ordenança sobre l’IAE (equip de govern, a favor; l’oposició s’ha abstingut); ordenança de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, ICIO (govern a favor, Vox i Ciutadans, en contra, i abstenció del PP); i, finalment, modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns immobles, IBI (a favor, govern i Ciutadans; Vox en contra i abstenció del PP).

També s’ha aprovat en la sessió el Compte General de la Corporació de 2020, que ha obtingut el suport dels grups del Govern i de Ciutadans (PP i Vox s’han abstingut). I també s’ha aprovat la setena modificació de crèdits, en este cas amb el vot a favor de l’equip de Govern (PP en contra, i Ciutadans i Vox, abstenció). El regidor Borja Sanjuán ha subratllat la “bona gestió de la ciutat de València en el suport als sectors econòmics en el marc de la pandèmia, una gestió –ha subratllat- sobre la que ens han requerit fins i tot de l’Ajuntament de Madrid”, i ha recordat que, en el seu moment, el Govern Municipal va aprovar derivar 48 milions d’euros del seu romanent al Pressupost Municipal per a impulsar la reactivació “fet que no va ser secundat per tota la Corporació”, ha recordat.

L’oposició ha manifestat el seu desacord amb les manifestacions del regidor. La popular Paula Llobet ha definit la gestió econòmica durant el passat exercici com “un zero en tot”, mentre que el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha posat la mirada sobre els comptes de l’EMT, encara que ha coincidit amb el regidor d’Hisenda que una empresa de transports “ha de buscar el servici públic i no la rendibilitat”. Finalment, Vox ha centrat el seu discurs en l’ús de part de la modificació de crèdits, criticant les aportacions socials que, ha assegurat, serveixen per a “crear migrants mileuristes amb càrrec als pressupostos dels valencians”.