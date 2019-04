El Ple d’Alboraia es solidaritza amb els seus germans francesos durant l’incendi de Notre Dame

Connect on Linked in

El ple ordinari d’Alboraia va aprovar el passat 15 d’abril continuar amb el conveni del finançament per part de la Conselleria, de l’Escola de Persones Adultes (EPA), l’import de les quals a més augmenta per al pròxim curs i arriba fins als 152.285 euros. D’altra banda, es va aprovar també l’ampliació del servei de neteja del consultori Racó de Sant Llorenç. A causa de la implantació del Punt d’Atenció Continuada, s’ha ampliat l’horari d’ús de les instal·lacions, per la qual cosa s’augmentarà la neteja a caps de setmana i festius.

També es va prorrogar el contracte a la cooperativa de treballadors que gestiona l’escoleta municipal per un any més. Finalment, el Ple va aprovar el suport i adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als premis Princesa d’Astúries.

Entre les mocions proposades durant el ple, es van fer institucionals tres. En primer lloc, es va aprovar una moció per a començar els tràmits per a declarar fill predilecte d’Alboraia a Enrique Ruiz Pérez, primer alcalde democràtic del municipi així com iniciar els tràmits per a declarar filles predilectes a les germanes Bou. Els grups polítics també van aprovar una moció per a seguir treballant en la prevenció del canvi climàtic i en concret prendre mesures contra l’ús indiscriminat de plàstics o seguir amb les campanyes per a evitar la contaminació de l’aire a través del foment de l’ús del transport públic i el no contaminant.

Així mateix, de manera també institucional, es va aprovar el suport a les sol·licituds del personal dels serveis mèdics de l’ambulatori de Patacona per a la millora dels espais d’emmagatzematge i consultes. Unes demandes que van ser revisades per representants de la Conselleria i de l’Ajuntament, que es van personar al lloc la setmana anterior, per a donar-los solució al més prompte possible mitjançant la col·laboració d’ambdues institucions.

En un altre ordre de coses, l’alcalde, en nom del Ple, es va solidaritzar amb els nostres germans francesos davant el terrible incendi que es va produir aqueixa mateixa vesprada a l’emblemàtica catedral de Notre Dame.