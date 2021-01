El ple de Bonrepòs i Mirambell aprova per unanimitat la creació d’una partida extraordinària per a ajudar al comerç local

Connect on Linked in

La localitat rebrà al voltant de 70.000 euros del Pla Resistir impulsat per la Generalitat, les diputacions i els municipis

S’ha celebrat la sessió ordinària del mes de gener del plenari de Bonrepòs i Mirambell. Durant la sessió es van aprovar per unanimitat tots els punts, inclosos els dos d’urgència.



Entre els punts més destacats s’ha aprovat l’acceptació del Pla Resistir, per la qual cosa la localitat rebrà un total de 69.549 euros del fons de cooperació acordat per la Generalitat, els municipis i les diputacions, per a ajudar als autònoms i les xicotetes empreses en la situació econòmica causada per la pandèmia.



Precisament, per a fer front a la crisi econòmica derivada de la Covid-19, el plenari ha aprovat una modificació de crèdits per a la creació de la partida “Ajudes extraordinàries al comerç per Covid-19”, que es destinarà a sectors afectats per la pandèmia, com és el cas de les perruqueries i gabinets d’estètica del municipi i les bases del qual s’aprovaran d’ací a poc temps.



Millora de l’accessibilitat i de l’eficiència energètica



També s’ha tirat avant la memòria tècnica del projecte de millora de vorera i accessibilitat en punts d’encreuament i obra civil per a la implantació de fibra òptica, al carrer Gabriel Esteve en el tram de l’avinguda de la Marina i el carrer Ermua, per import de 63.300,96 euros (IVA inclòs), dins del programa d’ajudes de l’IVACE.



La sessió també ha aprovat la ratificació de la resolució d’alcaldia sobre el compromís del manteniment de l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel clima i l’energia. En aquest sentit s’ha aprovat sol·licitar les respectives subvencions per al finançament de la millora de l’eficiència energètica del col·legi CEIP Mare de Déu del Pilar per import de 14.435,20 euros (IVA inclòs) i dels vestidors del camp de futbol per import d’11.446,60 euros (IVA inclòs).



Altres punts aprovats



En un altre ordre de coses, s’ha aprovat que continuarà com a jutgessa de pau Lydia Martínez Álvarez, agraint a la resta la seua participació; l’adhesió del municipi a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 i l’inici del procediment de contractació del servei de neteja d’edificis i dependències municipals.



Així mateix, s’han reconegut i agraït els anys de servei prestats per l’oficial cap de Policia Local, Pedro Navarro Tendero, que va cessar per jubilació el passat 31 de desembre, concedint-li el Diploma de Jubilació com a reconeixement al personal dels Cossos de Policia Local, per la dedicació d’una vida al servei ciutadà, i la seua missió de defensa, promoció i protecció dels drets i llibertats públiques.



Des de l’Ajuntament destaquen la bona predisposició de tots els grups polítics que conformen la corporació municipal perquè els projectes tiren avant. L’alcaldessa Raquel Ramiro ha agraït a PP i Compromís les seues aportacions, “que sempre són ben acollides i tingudes en compte per l’equip de govern”. “En aquests temps de pandèmia és més important, si cap, remar tots en la mateixa direcció i arribar a consensos pel bé de la ciutadania”, ha destacat la primera edil.