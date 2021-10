El Ple de Burjassot aprova el Manifest reivindicatiu per l’eliminació de la violència de gènere i la seua adhesió a diferents declaracions de la FVMP

Connect on Linked in

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Burjassot d’aquest mes d’octubre, la primera presencial des de l’inici de la pandèmia, ha portat amb si l’aprovació del Manifest reivindicatiu del Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones i l’adhesió del Ple a diferents declaracions institucionals a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

Per unanimitat de tots els regidors presents en la sessió el Ple aprovava el Manifest reivindicatiu del Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. El mateix, recull la importància de “continuar treballant en matèria d’educació, tant a la ciutadania en general com a les persones que són part activa d’aqueixes situacions de violència”, davant aquesta premissa, el Consistori “es compromet a continuar treballant per facilitar la prevenció de situacions de violència masclista en tots els àmbits municipals, donar especial atenció al foment de la prevenció de la violència de gènere treballant des dels centres educatius i atendre, de manera assistencial i prioritària a les dones i menors víctimes de la violència de gènere”.

Després de l’aprovació del manifest, el Ple aprovava també per unanimitat, la seua adhesió a la Declaració proposada per la FVMP, aprovada per la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), “Amb la Palma, continuarem sent a prop sempre”, amb l’objectiu de traslladar “tota la nostra solidaritat, tot el nostre afecte i estima, el nostre ànim, ajuda i desvetllament a tots els veïns i veïnes, a tots els municipis, al Cabildo, a tots els càrrecs electes locals afectats” per l’erupció del volcà de la Palma.

D’igual manera, el Ple s’adheria a la Declaració Institucional/Moció per un finançament just i a la Declaració Institucional per a donar suport al Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana. Totes dues declaracions han arribat al Ple a proposta de la FVMP.